التحقيق في مصرع طفلة طعنها جارها في مشاجرة غرب الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالاسكندريه، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرعه طفله بعدما طعنها جارها بسلاح أبيض في الشارع محل سكنهم بمنطقة قرية عرابي غرب المدينة مما أدى إلى وفاتها، وتم نقلها إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بلاغ بمصرع طفله

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بإصابة طفله بقرية عرابي بسلاح أبيض وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أنه خلال تواجد شقيق المجني عليها في الشارع تشاجر معه أحد الأطفال من الجيران فتدخل الطفل مرتكبي الواقعة يبلغ 12 سنة وقام بالسباب للمجني عليها وشيققها فطالبته المجني عليها بعدم السباب لوالدها المتوفي فقام بنزع سلاح أبيض سكين من ملابسه وطعن المجني عليها طعنتين أودت بحياتها، وتم نقل الطفله المتوفية الي المستشفي وتوفيت متأثرا بإصابته وتحرر محضر بالواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيقات.