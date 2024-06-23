كيف تحصل على ما تريد لـ ريتشارد تمبلر الجزء الثالث؟

يجب أن تجعل الناس ينظرون إليك باعتبارك شخصًا يرغبون في مساعدته ودعمه، فإذا قدمت نفسك في صورة شخص إيجابي لطيف فلماذا يرفض أي شخص مساعدتك دون سبب وجيه؟ وكلما سهلت على الشخص الآخر الموافقة على طلبك، زاد احتمال حصولك على ما تريد، والسر في ذلك يكمن في أن تضع نفسك محل الشخص المسئول وترى الأمور من منظوره، وهذا ما سنفعله في السطور التالية:

تأكد من فهم الآخرين لطلبك، وهذا يتطلب منك أن تحدد بالضبط ما ترغب في قوله والتوصل لأوضح طريقة للتعبير عنه ويمكنك التمرن إذا احتجت لذلك كي تتمكن من التعبير بشكل صحيح، كأن تقول: أريدك أن تقوم بمهامي عصر الخميس،هل يسمح وقتك بذلك؟

احرص على أن تفهم الآخرين، وذلك من خلال الاستماع الجيد لهم وطرح اسئلة لتتأكد من أنك قد فهمت جيدًا ما يقولون

فكر في أسباب رفض الآخرين، هناك أسباب محتملة لرفض طلبك فربما يكلفهم أو يتطلب منهم الكثير من العمل أو سيعطيك ميزة تنافسية عليهم أو ليس لديهم وقت أو سيظهر نقطة ضعف لديهم وربما لن يتمكنوا من الحصول على موافقة المدير – الصديق –شريك الحياة، وربما تكون هناك أسباب أخرى مثل أنهم لا يحبونك أو لا يثقون بك، فكر في سبب رفض الآخر لطلبك، وبهذه الطريقة يمكنك أن تمهد الطريق للحصول على ما تريد.

اظهر تفهمك، مهمتك الآن تكمن في أن تظهر للشخص الآخر أنك فهمت المشاكل التي ينطوي عليها طلبك، وبمجرد أن يرى الناس أنك تتفهم المشاكل فعلًا، سيزيد احتمال استماعهم لك لأن الناس لن يأخذوا حديثك على محمل الجد إذا كنت لا تفهم ما يدور حولك أو كنت جاهلًا بالحقائق أو غير مدرك للحالة المزاجية المسيطرة على العاملين في محيط العمل.

كن موضوعيًا وهذا يعني أنه ينبغي أن تتجنب إصدار أحكام متحيزة وشخصية.

أسهم في حل مشاكلهم، كن مبدعًا في إزالة اعتراضات الشخص الآخر على مساعدتك.

اقرأ الدلائل وانتبه للتلميحات، بعض الناس سيعطونك جوابًا مباشرًا وبعضهم لن يفعل، فمثلًا إذا قال لك الشخص لا أعلم إذا كنت سأتمكن من القيام بذلك يوم الخميس تقول هذه الجملة أن الشخص يمكنه أن يساعدك إذا تمكنت من تغيير الموعد وإذا قال شخص لك سيكون إقناع المدير المالي مهمة صعبة فهذا يعني أن الشخص في صفك لكنه يحتاج لتزويده ببعض الأرقام المالية.

استخدم الكلمات المناسبة، إذا أردت أن يدعمك أحد الأشخاص، فعليك معرفة الكلمات التي يحب أن يسمعها، ثم استخدام تلك الكلمات لاقناعه بدعمك.

اختر الوقت المناسب، فلا تطلب من مديرك زيادة في الأجر عندما تكون ارقام المبيعات قد جاءت مخيبة للآمال حتى لو كنت الشخص الوحيد الذي يساعدهم على البقاء في السوق. من الأفضل أن تطلب ذلك في الأيام أو الأسابيع التالية لإبرامك صفقة مربحة.

أنت تسهل على الناس الموافقة على دعمك إذا طلبت منهم ذلك في الوقت الذي يناسبهم وليس الوقت الذي يناسبك فقط، وعليك أن ترى الأمور من وجهة نظرهم وترتب جدولك على أساسها قدر الإمكان.

اعرف ما يحفز الآخرين، المال لا يحفز كل الناس بالتأكيد المال مهم لكن هناك أمور كثيرة أخرى تحفز الناس، فلو تأملت أطفالك أو أصدقاءك لوجدت أن اكثرهم يريد التقدير أو الرضا الوظيفي أو مجرد كلمة شكر وبمجرد أن تحدد ما يحفز الناس ستبدأ في الحصول على ما تريد.

اخبرهم بما تريد، إذا كان هناك شخص في موقع يسمح له بمساعدتك ويرغب في دعمك.فلم لا تعرض عليه ذلك؟

تجنب تكرار الطلب، نفترض أنك أبلغت شخص ما بما تريده فلا داعي لتكرار الطلب لأنك بهذه الطريقة سوف تنفر الناس من مساعدتك.

اطرح اسئلة واطلب النصيحة، يمكنك ببساطة أن تسأل الشخص ماذا كان سيفعل لو كان في مكانك، كيف يمكنه أن يحقق الشئ الذي تسعى من أجله؟ الهدف من سؤالك هو طلب النصيحة ومن المحتمل أن يقترح أمرًا لم تفكر فيه، وبهذه الطريقة تكون قد حصلت على مساعدة.

إذا كنت في حاجة إلى شخص فلم لا تخبره بذلك؟ واحرص علي عدم ابتزاره عاطفيًا ولا تشعره بالذنب بل اجعله يعلم أنه مهم لخططك أما إذا تحولت إلي الإيحاء له بأنه إن لم يساعدك فسوف تتحطم كل آمالك وأحلامك فهذا لن يعجب الشخص وإذا أحس الشخص بأنك تبتزه عاطفيًا فلن يساعدك.

اجعل شحصًا آخر يطلب نيابة عنك، مثال:إذا كنت ترغب في العمل من البيت يومين في الاسبوع فيمكنك أن تطلب ذلك من مديرك المباشر، وميزة هذا الاسلوب تتمثل في إظهار أن الشخص الوسيط مؤيد لك وإلا فلماذا يطلب نيابة عنك وقد يفكر المدير الآخر بمزيد من الجدية في قبول طلبك إذا وجد ان هناك من يدعمك.

لا تستعجلهم،وإذا رأيت الشخص يتصرف ببطء فحاول أن تساله عن الوقت الذي سيكون قادرًا فيه على إعطائك جوابًا.

اجهض الأفكار السيئة، لا تحاول الصياح في وجه الأفكار التي تعترض سبيل ما تريد من أمور كي تتخلص منها.فقط تجاهلها وستكون هناك فرصة جيدة لاختفاء تلك الأفكار ببساطة.