كشف لغز مقتل مواطن فى ترعة بمركز قوص

أقدم عنصر إجرامي على قتل شاب وإلقاء جثته في إحدى الترع بمنطقة الحجارة بمحافظة قنا، وقد ألقب القبض على الجاني، وتحرر محضر بالواقعة أحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام لعى ذمة التحقيقات.

كان قد ورد بلاغ إلى أجهزة الأمن في قنا، بالعثور على جثة شاب مقتولا في ترعة بقرية الحجارة التابعة لمركز قوص.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتم فرض كردون أمني ومعاينة الجثة وتبين وجود شبهة جنائية.

تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن وراء الواقعة عصرن إرجامي نفذ جريمته في الضحية بسبب خلافات مالية.

عقب إصدار إذن من النيابة العامة، نجحت قوة أمنية في القبض على المتهم وأٌر بارتكاب الحادث، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.