السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فى أوسيم

آرشيفية
آرشيفية

لقى شاب مصرعه عقب تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض في أوسيم بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات الجيرة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

مقتل شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فى أوسيم

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنقل شاب يدعى "أحمد. أ" إلى المستشفى مصابا بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أوسيم، ومفارقته الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به؟، كشفت تحريات رجال المباحث أن المجني عليه تعرض لاعتداء من جانب عدد من جيرانه، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، مما أسفر عن مقتله.

وحدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

امن القاهرة النيابة العامة وزارة الداخلية حبس سرقة خلافات الجيرة فى أوسيم اوسيم

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