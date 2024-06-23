تشهد أسعار مواد البناء استقرار في معاملات بداية اليوم الأحد 23 يونيو 2024 حيث يستقر سعر الحديد والأسمنت ومختلف المواد المستخدمة في عمليات البناء.

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 يونيو 2024 في مصر وهي الأسعار من المصنع نفسه وليست الأسعار المتداولة للمستهلكين.

أسعار مواد البناء سعر الحديد في مصر

سعر حديد بشاى اليوم 41،000 جنيه

سعر حديد العتال اليوم 39،000 جنيه

سعر حديد المعادى اليوم 36،500 جنيه

سعر حديد الكومى اليوم 36،500 جنيه

سعر حديد المراكبى اليوم 39،000 جنيه

سعر حديد عطيه اليوم 36،500 جنيه

سعر حديد العشري اليوم 36،500 جنيه

سعر حديد الجيوشي اليوم 37،000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل اليوم 36،200 جنيه

سعر حديد بيانكو اليوم 37،000 جنيه

سعر حديد المصريين اليوم 41،000 جنيه

سعر حديد سرحان اليوم 36،500 جنيه

أسعار مواد البناء سعر حديد عز في مصر

أما بالنسبة لسعر حديد عز وهو الأكثر انتشارًا في السوق المصري فقد استقر كذلك عند 41،100 جنيه

أسعار مواد البناء سعر الأسمنت في مصر

سعر أسمنت المعلم اليوم 1،970 جنيه

سعر اسمنت السهم اليوم 1،960 جنيه

سعر أسمنت الفهد اليوم 1،940 جنيه

سعر أسمنت وادي النيل اليوم 1،950 جنيه

سعر العسكري بني سويف اليوم 1،950 جنيه

سعر أسمنت المسلح اليوم 2،000 جنيه

سعر جنوب الوادي اليوم 1،950 جنيه

سعر أسمنت المخصوص اليوم 1،970 جنيه

سعر أسمنت السويس اليوم 2،000 جنيه

سعر أسمنت السويدي اليوم 21،120 جنيه

سعر أسمنت العسكري اليوم 1،950 جنيه

سعر أسمنت النصر اليوم 1،960 جنيه

سعر أسمنت سيناء اليوم 42.5 1،950 جنيه

سعر أسمنت حلوان اليوم 1،990 جنيه

سعر أسمنت المنيا اليوم 1،950 جنيه

سعر أسمنت المهندس اليوم 2،160 جنيه

سعر أسمنت تايتان اليوم 1،970 جنيه

سعر أسمنت المصري اليوم 1،940 جنيه

سعر أسمنت الممتاز اليوم 2،040 جنيه

سعر أسمنت التعمير اليوم 1،980 جنيه

سعر أسمنت الصعيد اليوم 2،150 جنيه

سعر أسمنت أسيوط اليوم 2،130 جنيه

سعر أسمنت المصريين اليوم 1،990 جنيه

سعر أسمنت العامرية عادة اليوم 2،170 جنيه

سعر أسمنت البرج اليوم 2،200 جنيه

سعر أسمنت الماكس اليوم 2،220 جنيه

سعر أسمنت النهضة اليوم 2،230 جنيه

سعر أسمنت أسوان اليوم 2،150 جنيه

سعر أسمنت السد العالي اليوم 2،130 جنيه

سعر أسمنت قنا اليوم 2،350 جنيه