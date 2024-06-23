الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 يونيو 2024

مواد البناء
مواد البناء

تشهد أسعار مواد البناء استقرار في معاملات بداية اليوم الأحد 23 يونيو 2024 حيث يستقر سعر الحديد والأسمنت ومختلف المواد المستخدمة في عمليات البناء.

 

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 يونيو 2024 في مصر وهي الأسعار من المصنع نفسه وليست الأسعار المتداولة للمستهلكين.

 

أسعار مواد البناء سعر الحديد في مصر 

 سعر حديد بشاى اليوم       41،000 جنيه

سعر حديد العتال اليوم       39،000 جنيه

سعر حديد المعادى اليوم     36،500 جنيه

سعر حديد الكومى اليوم       36،500 جنيه

سعر حديد المراكبى اليوم     39،000 جنيه

سعر حديد عطيه اليوم        36،500 جنيه

سعر حديد العشري اليوم     36،500 جنيه

سعر حديد الجيوشي اليوم    37،000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل اليوم 36،200 جنيه

سعر حديد بيانكو اليوم        37،000 جنيه

سعر حديد المصريين اليوم   41،000 جنيه

سعر حديد سرحان اليوم      36،500 جنيه

 

أسعار مواد البناء سعر حديد عز في مصر 

أما بالنسبة لسعر حديد عز وهو الأكثر انتشارًا في السوق المصري فقد استقر كذلك عند          41،100 جنيه

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أسعار مواد البناء سعر الأسمنت في مصر 

 

 سعر أسمنت المعلم اليوم   1،970 جنيه

 سعر اسمنت السهم اليوم    1،960 جنيه

 سعر أسمنت الفهد اليوم     1،940 جنيه

سعر أسمنت وادي النيل اليوم        1،950 جنيه

سعر العسكري بني سويف اليوم      1،950 جنيه

سعر أسمنت المسلح اليوم   2،000 جنيه

سعر جنوب الوادي اليوم     1،950 جنيه

سعر أسمنت المخصوص اليوم       1،970 جنيه

سعر أسمنت السويس اليوم  2،000 جنيه

سعر أسمنت السويدي اليوم 21،120 جنيه

سعر أسمنت العسكري اليوم 1،950 جنيه

سعر أسمنت النصر اليوم     1،960 جنيه

سعر أسمنت سيناء اليوم 42.5      1،950 جنيه

سعر أسمنت حلوان اليوم     1،990 جنيه

سعر أسمنت المنيا اليوم      1،950 جنيه

سعر أسمنت المهندس اليوم 2،160 جنيه

سعر أسمنت تايتان اليوم     1،970 جنيه

سعر أسمنت المصري اليوم  1،940 جنيه

سعر أسمنت الممتاز اليوم    2،040 جنيه

سعر أسمنت التعمير اليوم    1،980 جنيه

سعر أسمنت الصعيد اليوم   2،150 جنيه

سعر أسمنت أسيوط اليوم   2،130 جنيه

سعر أسمنت المصريين اليوم 1،990 جنيه

سعر أسمنت العامرية عادة اليوم     2،170 جنيه

سعر أسمنت البرج اليوم       2،200 جنيه

 سعر أسمنت الماكس اليوم  2،220 جنيه

سعر أسمنت النهضة اليوم   2،230 جنيه

 سعر أسمنت أسوان اليوم    2،150 جنيه

سعر أسمنت السد العالي اليوم       2،130 جنيه

سعر أسمنت قنا اليوم         2،350 جنيه

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

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أسعار الفاكهة اليوم السبت 22 يونيو 2024 بالتفصيل

أسعار مواد البناء سعر الحديد سعر حديد عز سعر الأسمنت أسعار مواد البناء سعر الأسمنت أسعار مواد البناء سعر الحديد

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