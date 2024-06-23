أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 يونيو 2024
تشهد أسعار مواد البناء استقرار في معاملات بداية اليوم الأحد 23 يونيو 2024 حيث يستقر سعر الحديد والأسمنت ومختلف المواد المستخدمة في عمليات البناء.
ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 يونيو 2024 في مصر وهي الأسعار من المصنع نفسه وليست الأسعار المتداولة للمستهلكين.
أسعار مواد البناء سعر الحديد في مصر
سعر حديد بشاى اليوم 41،000 جنيه
سعر حديد العتال اليوم 39،000 جنيه
سعر حديد المعادى اليوم 36،500 جنيه
سعر حديد الكومى اليوم 36،500 جنيه
سعر حديد المراكبى اليوم 39،000 جنيه
سعر حديد عطيه اليوم 36،500 جنيه
سعر حديد العشري اليوم 36،500 جنيه
سعر حديد الجيوشي اليوم 37،000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل اليوم 36،200 جنيه
سعر حديد بيانكو اليوم 37،000 جنيه
سعر حديد المصريين اليوم 41،000 جنيه
سعر حديد سرحان اليوم 36،500 جنيه
أسعار مواد البناء سعر حديد عز في مصر
أما بالنسبة لسعر حديد عز وهو الأكثر انتشارًا في السوق المصري فقد استقر كذلك عند 41،100 جنيه
أسعار مواد البناء سعر الأسمنت في مصر
سعر أسمنت المعلم اليوم 1،970 جنيه
سعر اسمنت السهم اليوم 1،960 جنيه
سعر أسمنت الفهد اليوم 1،940 جنيه
سعر أسمنت وادي النيل اليوم 1،950 جنيه
سعر العسكري بني سويف اليوم 1،950 جنيه
سعر أسمنت المسلح اليوم 2،000 جنيه
سعر جنوب الوادي اليوم 1،950 جنيه
سعر أسمنت المخصوص اليوم 1،970 جنيه
سعر أسمنت السويس اليوم 2،000 جنيه
سعر أسمنت السويدي اليوم 21،120 جنيه
سعر أسمنت العسكري اليوم 1،950 جنيه
سعر أسمنت النصر اليوم 1،960 جنيه
سعر أسمنت سيناء اليوم 42.5 1،950 جنيه
سعر أسمنت حلوان اليوم 1،990 جنيه
سعر أسمنت المنيا اليوم 1،950 جنيه
سعر أسمنت المهندس اليوم 2،160 جنيه
سعر أسمنت تايتان اليوم 1،970 جنيه
سعر أسمنت المصري اليوم 1،940 جنيه
سعر أسمنت الممتاز اليوم 2،040 جنيه
سعر أسمنت التعمير اليوم 1،980 جنيه
سعر أسمنت الصعيد اليوم 2،150 جنيه
سعر أسمنت أسيوط اليوم 2،130 جنيه
سعر أسمنت المصريين اليوم 1،990 جنيه
سعر أسمنت العامرية عادة اليوم 2،170 جنيه
سعر أسمنت البرج اليوم 2،200 جنيه
سعر أسمنت الماكس اليوم 2،220 جنيه
سعر أسمنت النهضة اليوم 2،230 جنيه
سعر أسمنت أسوان اليوم 2،150 جنيه
سعر أسمنت السد العالي اليوم 2،130 جنيه
سعر أسمنت قنا اليوم 2،350 جنيه