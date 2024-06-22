السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف نجحت برامج الحماية الاجتماعية في دعم المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو؟

جريدة الدستور

كشفت الدكتور إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، كيف نجحت برامج الحماية الاجتماعية في دعم المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

 

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن المجلس يستأنف  فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" الذى يستهدف توعية ١٠ ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة خلال الفترة المقبلة.

 

وأضافت أن ذلك يأتي فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

 

وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

 

وأوضحت أن المجلس يعمل مع كل من الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة المصرية، لاستهداف 10 آلاف قيادة دينية من الأئمة والقساوسة والراهبات والواعظات المدربين على قضايا تنمية الأسرة بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

اكسترا نيوز 30 يوينو ايزيس محمود الحماية الاجتماعية عبد الفتاح السيسي

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