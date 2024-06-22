السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الخارجية اللبنانى الأسبق: نتنياهو يحاول جر الولايات المتحدة لحرب مع إيران

فارس بويز
فارس بويز

قال فارس بويز، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إن الوضع متأزم جدًا في جنوب لبنان وعلى شمال فلسطين المحتلة وهذا أمر خطير للغاية.
 

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "الشرق الأوسط"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأمر ينذر بتوسع القتال، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول افتعال مشكلة بتوسيع الحرب ويحاول منذ سنوات أن يواجه أي احتمال لتشويه التفاهم الأمريكي الإيراني، ويحاول الآن إشعال الحرب في لبنان لإدخال الولايات المتحدة في صراع حقيقي مع إيران.


الولايات المتحدة لا تريد الدخول في الصراع

وتابع، أن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في الصراع وتحاول أن تتصدى لنتنياهو بشتى الوسائل لدرجة أن العلاقات أصبحت متوترة، ومن ثم أرسلت الولايات المتحدة المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين، وهذه الزيارة أثارت الاستياء الأمريكي نتيجة الموقف الإسرائيلي المتنعت.

وزير الخارجية اللبناني الأسبق لبنان توسيع الحرب نتنياهو الولايات المتحدة صراع إيران

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