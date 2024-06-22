السبت 22 يونيو 2024
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كيف تحمي نفسك وأولادك من ضربة الشمس؟.. أخصائي أمراض جلدية يجيب (فيديو)

جريدة الدستور

أوضح الدكتور أسامه حجازي، أخصائي الأمراض الجلدية، كيفية الحماية من ضربة الشمس وموجة الحر، وذلك بعد إصابة الفنانة روجينا بحروق  في الوجه إثر تعرضها لأشعة الشمس، قائلًا: "إن الشمس كما لها فوائد لها أضرار، ولذلك يجب أن نحمي أنفسنا من أضرارها". 

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أنه يجب أن نحمي أنفسنا بقدر الإمكان من التعرض لأشعة الشمس، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، والمجبر على الخروج في هذه الأوقات عليه أن يرتدي ملابس تحميه مثل الكاب أو الطاقية، وكذلك يجب مراعاة ارتداء الملابس الخفيفة ذات الأكمام الطويلة، مع مراعاة ارتداء الألوان الفاتحة وتجنب ارتداء الغوامق، ويجب على الأمهات مراعاة ارتداء أكثر من طبقة للأطفال.

وأوضح أنه يجب وضع واقي الشمس، مع مراعاة أنه يجب أن نلاحظ بأنه ليس واقيًا بنسبة 100%، لافتًا إلى أنه عندما يظهر احمرار في الجلد يجب الذهاب إلى الطبيب، وكذلك عند الشعور بالحكة أو ألم في الجلد، وهناك من يظهر له فقاقيع مياه في الجلد بسبب أشعة الشمس الحارقة، وفي هذه الحالة يجب أن يتوجه للمستشفى في أسرع وقت. 

أشعة الشمس أضرار الشمس موجة حر عزة مصطفى استشاري جلدية الفنانة روجينا

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