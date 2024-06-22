السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظاهرات حاشدة بمدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

مظاهرات داعمة لفلسطين
مظاهرات داعمة لفلسطين

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينة ميلانو الإيطالية، ومالمو السويدية، ومانشستر البريطانية، وآرهوس الدنماركية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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الاتحاد الأوروبى يدين استهداف الصليب الأحمر فى غزة

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

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خبير بالشأن الإسرائيلى: احتلال رفح الفلسطينية هدف المرحلة الثالثة من الحرب على غزة

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

استشهاد طفلة فلسطينية بسبب الجوع شمال غزة.. وتحذيرات من مجاعة غير مسبوقة

واستشهدت طفلة فلسطينية، اليوم، في مستشفى كمال عدوان شمال غزة بسبب سوء التغذية بسبب حرب التجويع التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية للقطاع.

وأكد مدير مستشفى كمال عدوان في تصريحات له اليوم أنهم رصدوا أكثر من 250 طفلا عليهم علامات سوء التغذية، مطالبا العالم بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات اغتيال الأطباء.

فيما أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة، أن لدينا نقصا حادا في الوقود والإمدادات خاصة في المستشفيات، مؤكدا تسجيل حالات متزايدة جراء نقص التغذية شمال قطاع غزة.

وأوضح أن مؤشرات المجاعة موجودة شمالي قطاع غزة بسبب نقص الغذاء خاصة عند الأطفال، موضحا "حديثنا عن المجاعة يعني وقوع المزيد من الضحايا خلال الفترة المقبلة".

 

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