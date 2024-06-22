"علوم البحار بالإسكندرية" يواصل مسح أحد شواطئ الساحل بعد ظهور كائنات بحرية

قالت الدكتورة عبير السحرتى، نائب رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد للشؤون الفنية بالإسكندرية، إنه تم اليوم عمل مسح من خلال الغطاسين والفريق العلمي الذي تم تشكيله لمعاينة ورصد الكائنات البحرية التي تم الإبلاغ بظهورها في إحدى القرى السياحية بالكيلو 67 الساحل الشمالي

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نتيجة المسح الذي تم اليوم بداخل شاطئ القرية السياحية لم يسفر عن ظهور شيء، مشيرة إلى أن ما يتم البحث عنه هي كائنات حية، يمكن أن تظهر أو تختفي، ولم يتم رصد أي كائنات حوت أو دولفن أو أي شيء آخر اليوم، لافتة أنه تم الإبلاغ عن 3 كائنات.

وأشارت “السحرتى” إلى أنه سيتم استكمال المسح غدًا، لمتابعة ورصد ما تم الإخطار به بظهور كائنات بحرية حية في الشاطئ الخاص بالقرية حتى يتم إعداد تقرير مفصل بذلك.

وذكرت أنه تم ورود بلاغ إلى الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بوجود حوت أو دولفين داخل مياه البحر أمام شاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي طريق الإسكندرية مطروح الساحلي الكيلو 67 وتم إرسال مقطع فيديو مع البلاغ، وعلى الفور تم تشكيل مجموعات عمل من المحميات والمعهد القومي لعلوم البحار ومصائد الأسماك فرع الإسكندرية، حيث تم القيام بعمل مسح من على الشاطئ أمام منطقه البلاغ ولم تشاهد مجموعات العمل أي كائنات بحرية سواء “دلافين أو حيتان” بمنطقة البلاغ.

وتابعت أنه تم تكليف فرق العمل بعمل مسح كامل بالشواطئ القريبة من البلاغ فى محيط 5كم شرقًا و10 كم غربا ولم تسفر أعمال المسح عن أي مشاهدات، متابعة أنه تم التنسيق على استمرار مجموعات العمل فى أعمال الرصد غدًا فى منطقة البلاغ ومحيطه، مع التنبيه على إدارات القرى السياحية التي تم بها أعمال المسح بتخصيص مراقبين على الشواطئ طوال اليوم لإبلاغنا بأي مشاهدات مدعمة بالصور.

ولفتت إلى أنه نظرًا لأن الفيديو المتداول لا يظهر به سوي الزعنفة الظهرية وجزء من الجسم وعدم ظهور منطقة الرأس أو زعنفه الذيل فيصعب تحديد النوع بدقة، وقد رجح خبراء المعهد القومي لعلوم البحار مبدئيا طبقا لما هو متاح من الفيديو أنه لحوت زعنفي صغير، ولكن هذا التصنيف بصوره مبدئية لحين مشاهدة أي من فرق العمل للنوع.

العثور على حوت نافق بالساحل الشمالي

وكان قد عُثر منذ عدة أيام على حوت نافق بشاطئ خاص لأحد القرى السياحية بالساحل الشمالي، وتلقت وزارة البيئة قد تلقت من خلال الادارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بلاغ بالعثور على حيوان بحري نافق بشاطئ خاص بأحد القرى السياحية بالبحر المتوسط.

وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة من المختصين لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المعاينة اسفرت عن أن الحيوان النافق هو حوت من نوع كوفييه ذو منقار هو من الأنواع الشائعة بالبحر المتوسط والغير مهددة بالانقراض.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لدفن الحوت النافق الذي تم العثور علية بأحد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي بالبحر المتوسط وفق الأساليب الصحية الآمنة وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.