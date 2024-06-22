السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الدحيح" يشارك في جلسة بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

جريدة الدستور

يستضيف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون  في تونس في دورته ال٢٤، صانع المحتوى أحمد الغندور الشهير بمحتوى "الدحيح"، في إحدى جلسات المهرجان بعنوان"النجومية في الفضاء الرقمي والتأثير في الرأي العام".

ويشارك في المهرجان كل من الدكتور شفيق إيكوفان أستاذ جامعي (الجزائر)، والدكتورة شهيرة بن عبد الله أستاذة جامعية(تونس)،  وتقاوم الندوة ٢٨ يونيو، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

يذكر أن مهرجان تونس يقام بالشراكة مع الشؤون الثقافية والإذاعة والتلفزة التونسية  في دورته ال24.

المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الدحيح تونس النجومية مهرجان تونس

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