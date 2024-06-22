"الدحيح" يشارك في جلسة بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

يستضيف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس في دورته ال٢٤، صانع المحتوى أحمد الغندور الشهير بمحتوى "الدحيح"، في إحدى جلسات المهرجان بعنوان"النجومية في الفضاء الرقمي والتأثير في الرأي العام".

ويشارك في المهرجان كل من الدكتور شفيق إيكوفان أستاذ جامعي (الجزائر)، والدكتورة شهيرة بن عبد الله أستاذة جامعية(تونس)، وتقاوم الندوة ٢٨ يونيو، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

يذكر أن مهرجان تونس يقام بالشراكة مع الشؤون الثقافية والإذاعة والتلفزة التونسية في دورته ال24.