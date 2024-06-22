السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فارس بويز يكشف عن الحلول المطروحة لتهدئة الأوضاع اللبنانية الإسرائيلية

فارس بويز
فارس بويز

قال فارس بويز، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إن هناك عدة حلول لتهدئة الأوضاع في لبنان وإسرائيل مؤكدًا أنه يجب تنفيذ القرار رقم 1701 لمجلس الأمن الذي ينظم الحدود، أو انتظار تسويات أكبر على مستوى إعادة تحديد الحدود نهائيًا، لأن هناك خلافات عديدة على بعض المناطق منها مزارع شبعا وغيرها.
وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "الشرق الأوسط"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحل الأسهل هو العودة للالتزام بقرار مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن نبيه بري رئيس المجلس النيابي اللبناني، وهو حليف المقاومة أعلن عن استعدادها لتنفيذ هذا القرار.

 

الحل لتهدئة الأوضاع بلبنان


وأكد أن الوضع في الجنوب اللبناني مرتبط بالحرب في غزة، مشيرًا إلى أنه يرى أن الحل يكمن في مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي طرحها وهذا يفتح المجال لتهدئة الأوضاع في لبنان.       

وزير الخارجية اللبنانى لبنان إسرائيل تهدئة الأوضاع مجلس الأمن جو بايدن

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