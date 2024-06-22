السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فرحة العيد".. حياة كريمة بالإسماعيلية توزع أجهزة كهربائية على العرائس (فيديو)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، احتفالية تحت عنوان "فرحة العيد" والتي قامت خلالها مؤسسة حياة كريمة بتوزيع جهاز لعدد 10 عرائس من أبناء المحافظة، بالإضافة عدد من الكراسي المتحركة لذوى الهمم.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وشهد الفعاليات كل من اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العقيد ممدوح فوزي مدير مكتب حياة كريمة، والدكتور محمد جمال منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية.  

بداية الفعاليات

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل الصحفي محمد مصباح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة في محافظة الإسماعيلية والذى وافته المنية قبل أيام بعد رحلة قصيرة مع المرض.

إشادة بجهود محمد مصباح

وأشاد مسئولى مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية، بجهود الراحل محمد مصباح قائلين إن عمله هو من يتحدث عنه، كما قامت المؤسسة بتقديم درع تكريم لأسرة الراحل محمد مصباح.  

ثم أعقب ذلك توزيع الأجهزة على العرائس والكراسي المتحركة لذوى الهمم والتي تم توزيعها بعد عمل الأبحاث الخاصة بكل أسرة وكل حالة مع استيفاء الأوراق المطلوبة ومنها بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد العميد ممدوح فوزي، أن مؤسسة حياة كريمة فقدت ابنا من اعز أبنائها ولكن مؤسسة حياة كريمة لا تنسي أبنائها.  

وأضاف أن هذه الفعالية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة بمساعدة المتطوعين للعمل على توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة وتقديم الدعم اللازم للمستحقين.

وأكد الدكتور محمد جمال منسق حياة كريمة بالإسماعيلية، أن محمد مصباح كان لآخر لحظات حياته حريص على المشاركة في فاعليات حياة كريمة ومساعدة المواطنين، وربنا يجعل كل قطرة عرق في ميزان حسناته.

وشهدت الفعاليات توزيع الأجهزة الكهربائية عبارة عن ثلاجات وبوتجازات وغسالات وتم توزيعها وسط فرحة عارمة من المواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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