محمود الفقى: تطوير مصانع قطاع الأعمال العام فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية

قال المهندس محمود الفقي، رئيس شركة الدلتا للصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق، إن تطوير مصانع قطاع الأعمال فتح باب جذب الاستثمارات الأجنبية عبر مشروعات التطوير.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير مصانع قطاع الأعمال العام يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات السوق المحلية، حيث أنه من خلال تحسين الكفاءة والإنتاجية.

وأوضح أنه يمكن للمصانع تلبية الطلب المحلي على المنتجات والخدمات بجودة عالية وأسعار معقولة، هذا يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي.

وأكد أن تطوير مصانع قطاع الأعمال العام في مصر ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تحسين الجودة، وزيادة الإنتاجية، ودعم الابتكار، وتعزيز التنافسية، يمكن لهذه المصانع أن تسهم بفاعلية في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مشيرًا الى أنه يجب أن تلتزم الحكومة والشركات بجهود التطوير المستمر لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.

وأوضح أنه تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة عماد الاقتصاد المصري، لذا يجب توفير الدعم المالي والفني لها لتشجيعها على دخول سوق التصدير، يمكن أن تشمل هذه المبادرات تقديم قروض ميسرة، وبرامج تدريبية، واستشارات تجارية.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة أن تعزز جهودها في التسويق الدولي من خلال الحملات الإعلانية والمشاركة في المعارض التجارية العالمية، حيث أن هذه الجهود يمكن أن تزيد من وعي المستهلكين بالمنتجات المصرية وتخلق طلبًا جديدًا عليها.

وأكد أن توفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب يمكن أن يساهم في زيادة الإنتاج وتوسيع القاعدة الصناعية، مما ينعكس إيجابًا على حجم الصادرات.

وأوضح أنه من خلال تطبيق هذه الاستراتيجيات والسياسات بشكل فعال، يمكن لمصر أن تعزز من قدرتها التنافسية في السوق العالمية وتزيد من حجم صادراتها، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للمصريين.