التحريات تكشف مفاجأة فى واقعة التعدى على هشام ربيع

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، عن تفاصيل إصابة هشام ربيع، طليق المطربة بوسي، بعد تعدي مجموعة من الأشخاص عليه أثناء سيره على طريق الإسكندرية الصحراوي.

التحريات تكشف مفاجأة في واقعة التعدي على هشام ربيع

حيث حرر هشام ربيع طليق الفنانة بوسي، محضرًا في قسم شرطة التجمع بمديرية أمن القاهرة، اتهم فيه مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب، أثناء سيره على طريق الإسكندرية الصحراوي بنطاق مدينة السادات فى المنوفية.

وقرر هشام ربيع طليق بوسي، أنه أثناء سيره بسيارته على الطريق الصحراوي في السادات بالمنوفية وإثر حادث تصادم مروري بينه وبين سيارة أخرى خرج المتواجدون بداخلها وقاموا بالتعدي عليه بالضرب ما أحدث إصابته.

وتوجه هشام ربيع طليق بوسي بعد ذلك إلى قسم التجمع بمديرية أمن القاهرة بنطاق سكنه لتحرير محضر اتهم فيه أشخاصًا بالتعدي عليه بالضرب وأدلى بمعلومات عن رقم لوحة السيارة الثانية التي كان بداخلها المتهمون.