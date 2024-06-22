السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحريات تكشف مفاجأة فى واقعة التعدى على هشام ربيع

هشام ربيع
هشام ربيع

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، عن تفاصيل إصابة هشام ربيع، طليق المطربة بوسي، بعد تعدي مجموعة من الأشخاص عليه أثناء سيره على طريق الإسكندرية الصحراوي.

التحريات تكشف مفاجأة في واقعة التعدي على هشام ربيع

حيث حرر هشام ربيع طليق الفنانة بوسي، محضرًا في قسم شرطة التجمع بمديرية أمن القاهرة، اتهم فيه مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب، أثناء سيره على طريق الإسكندرية الصحراوي بنطاق مدينة السادات فى المنوفية.

وقرر هشام ربيع طليق بوسي، أنه أثناء سيره بسيارته على الطريق الصحراوي في السادات بالمنوفية وإثر حادث تصادم مروري بينه وبين سيارة أخرى خرج المتواجدون بداخلها وقاموا بالتعدي عليه بالضرب ما أحدث إصابته.

وتوجه هشام ربيع طليق بوسي بعد ذلك إلى قسم التجمع بمديرية أمن القاهرة بنطاق سكنه لتحرير محضر اتهم فيه أشخاصًا بالتعدي عليه بالضرب وأدلى بمعلومات عن رقم لوحة السيارة الثانية التي كان بداخلها المتهمون.

امن القاهرة النيابة العامة وزارة الداخلية حبس سرقة هشام ربيع واقعة التعدي على هشام ربيع التحريات

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

النيابة تستدعى زوجة إمام عاشور فى واقعة "مول الشيخ زايد"

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

لاعبو الزمالك يرغبون فى خوض مباراة القمة وعدم الانسحاب (خاص)

لطلاب الثانوية العامة.. أول رد من "التعليم" على معنى "تتلظى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين