كيف تحصل على ما تريد دون أن تطلب؟ لريتشارد تمبلر الجزء الثاني

من السهل أن تنظر إلى الدنيا وتعتقد أن الأشخاص الذين يحصلون دائمًا على ما يريدون هم مجرد أشخاص محظوظين لكن في واقع الأمر أن الدور الذي يلعبه الحظ في هذا الموضوع محدود للغاية. بالطبع هناك أشخاص تكون بداياتهم أفضل من غيرهم لكننا جميعًا نرى إناسًا جاءوا إلى الحياة من أسر ميسورة الحال لكنهم اصبحوا بؤساء وآخرين بدأوا من الصفر وصنعوا لأنفسهم حياة ناجحة وسعيدة.

إذن ما الفرق بين الأشخاص الذين ينالون في الحياة ما يتمنون دائمًا وبين الاشخاص الذين يعانون، لو تأملت حياة الناس لوجدت ان بعض الناس يعرفون كيف يحصلون على ما يريدون بينما لا يعرف الآخرون ذلك

وفي السطور التالية يوضح الكاتب ريتشارد تمبلر كيف تتعامل مع الناس بطريقة تجعلك تحصل على ما تريد:

تعامل مع الناس باحترام لأن الناس يتأذون كثيرًا عند تعرضهم للتجاهل أو التحقير من شخص يعتبرونه في منزلة أعلى

لأن الناس يتأذون كثيرًا عند تعرضهم للتجاهل أو التحقير من شخص يعتبرونه في منزلة أعلى كن محبوبًا ، ان تكون محبوبًا يعني أن تكون صريحًا وحلو المعشر وودودًا وأن تتحلى بروح التعاون وألا تعبس ولا تستغل الناس ولا تفقد أعصابك معهم أو تظهر لهم أي مشاعر سلبية وعلاوة على ذلك يكون ظاهرك مثل باطنك قل ما تقصده دون غيبة أو خداع أو غرور

، ان تكون محبوبًا يعني أن تكون صريحًا وحلو المعشر وودودًا وأن تتحلى بروح التعاون وألا تعبس ولا تستغل الناس ولا تفقد أعصابك معهم أو تظهر لهم أي مشاعر سلبية وعلاوة على ذلك يكون ظاهرك مثل باطنك قل ما تقصده دون غيبة أو خداع أو غرور كن خفيف الظل بعض الناس يعتقدون أن خفة الظل تقوض سلطتهم أو جديتهم فيحجبون الدعابة لديهم عندما يكونون في العمل وأنا شخصيًا أرى أن الضحك هو من يجعل الحياة تستحق العيش وعندما تكبت روح الدعابة بداخلك تخسر جزءًا من نفسك فأظهر روح الدعابة لديك ولا تخش أن يراها الآخرون

بعض الناس يعتقدون أن خفة الظل تقوض سلطتهم أو جديتهم فيحجبون الدعابة لديهم عندما يكونون في العمل وأنا شخصيًا أرى أن الضحك هو من يجعل الحياة تستحق العيش وعندما تكبت روح الدعابة بداخلك تخسر جزءًا من نفسك فأظهر روح الدعابة لديك ولا تخش أن يراها الآخرون كن أمينًا، لا أقصد الأوقات التي تلوم فيها الازدحام المروي على تأخرك لعملك بينما تكون أنت المخطئ في عدم تخصيص وقت كاف للذهاب للموعد بل أتحدث عن عدم الأمانة المتعمد من أجل الحصول على ما تريد وتحقيق النجاح بالغش والكذب والتخلص من المسئوليات والاستعانة بوسائل غير مشروعة لدعم مصالحك

لا أقصد الأوقات التي تلوم فيها الازدحام المروي على تأخرك لعملك بينما تكون أنت المخطئ في عدم تخصيص وقت كاف للذهاب للموعد بل أتحدث عن عدم الأمانة المتعمد من أجل الحصول على ما تريد وتحقيق النجاح بالغش والكذب والتخلص من المسئوليات والاستعانة بوسائل غير مشروعة لدعم مصالحك كن مخلصًا ، الإخلاص يعني إعطاء دعمك للشخص بغض النظر عن وجهة نظرك الشخصية فيه، سواء اتفقت معه أم اختلفت،سواء ظننت أنك سوف تستفيد من ذلك أو لا

، الإخلاص يعني إعطاء دعمك للشخص بغض النظر عن وجهة نظرك الشخصية فيه، سواء اتفقت معه أم اختلفت،سواء ظننت أنك سوف تستفيد من ذلك أو لا لا تغتب الناس ، مهما كان لوجة نظرك عن الناس ما يبررها،فإن التحدث عنهم من ورائهم سيضعك دائمًا في موقف حرج وسيظهرك بمظهر الخائن.

، مهما كان لوجة نظرك عن الناس ما يبررها،فإن التحدث عنهم من ورائهم سيضعك دائمًا في موقف حرج وسيظهرك بمظهر الخائن. قل شكرًا ، إن شكر الناس يرفع روحهم المعنوية ويشعرهم بالألفة والتقدير والاهتمام وأن جهودهم لن تذهب بدون تقدير

، إن شكر الناس يرفع روحهم المعنوية ويشعرهم بالألفة والتقدير والاهتمام وأن جهودهم لن تذهب بدون تقدير امدح لكن لا تتملق ، يحب الناس أن يمدحوا، سواء كان لانجاز رائع قاموا به، أو لأناقتهم في اختيار الملابس، أو للفتة كريمة قاموا بها، أو على فكرة ذكية أتوا بها لذا أعطهم ما يريدون، وسوف يقدرونك نظرًا لذلك.

، يحب الناس أن يمدحوا، سواء كان لانجاز رائع قاموا به، أو لأناقتهم في اختيار الملابس، أو للفتة كريمة قاموا بها، أو على فكرة ذكية أتوا بها لذا أعطهم ما يريدون، وسوف يقدرونك نظرًا لذلك. تقبل النقد بصدر رحب،إذا كنت من الأشخاص الذين لا يستطيعون ذلك فعليك أن تتظاهر بأنك تتقبل النقد بصدر رحب لأنك بعد فترة من التمرن ستجد أن قليلًا من النقد البناء ليس نهاية العالم وسوف يحترمك الناس لأنك قادر على تقبل النقد

عبر عن نفسك بالكلمات وليس الأفعال ،ستمر عليك أوقات يكون من المهم فيها أن تخبر أحد الأشخاص أنك غاضب أو مجروح أو تشعر بخيبة أمل وسيكون هذا الشخص أكثر ميلًا لإعطائك ما ترغب فيه إذا تفهم ما تشعر به لكن لاداعي للصراخ أو التجهم أو البكاء

،ستمر عليك أوقات يكون من المهم فيها أن تخبر أحد الأشخاص أنك غاضب أو مجروح أو تشعر بخيبة أمل وسيكون هذا الشخص أكثر ميلًا لإعطائك ما ترغب فيه إذا تفهم ما تشعر به لكن لاداعي للصراخ أو التجهم أو البكاء خصص وقتًا للآخرين ، اعلم أن هناك أوقاتًا يكون فيها المرء مشغولًا وفي هذه الأوقات من الأفضل عدم بدء أيه مكالمات هاتفية من أي نوع ثم إنهاؤها شكل مفاجئ لأن هذا يعد نوعًا من عدم الاحترام ويشعر الآخر بالضيق والغيظ ويوحي بالتعالي

، اعلم أن هناك أوقاتًا يكون فيها المرء مشغولًا وفي هذه الأوقات من الأفضل عدم بدء أيه مكالمات هاتفية من أي نوع ثم إنهاؤها شكل مفاجئ لأن هذا يعد نوعًا من عدم الاحترام ويشعر الآخر بالضيق والغيظ ويوحي بالتعالي لا تمارس الابتزاز العاطفي ولا تسمح لأحد أن يمارسه عليك

يعد الابتزاز العاطفي طريقة ماكرة ومخادعة للحصول على ما تريد في الأجل القصير لكن من يفعلون ذلك يخسرون على المدى الطويل، وفي نفس الوقت لا ترضخ للابتزاز العاطفي لأنك في كل مرة ترضخ فيها للابتزاز العاطفي تشجع هذا الشخص على فعل ذلك مرة أخرى معك أو مع آخرين سيحاول المبتز إشعارهم بالذنب إن رفضوا طلبه