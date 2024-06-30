كيف تحصل على ما تريد دون أن تطلب؟ لريتشارد تمبلر الجزء الثاني
من السهل أن تنظر إلى الدنيا وتعتقد أن الأشخاص الذين يحصلون دائمًا على ما يريدون هم مجرد أشخاص محظوظين لكن في واقع الأمر أن الدور الذي يلعبه الحظ في هذا الموضوع محدود للغاية. بالطبع هناك أشخاص تكون بداياتهم أفضل من غيرهم لكننا جميعًا نرى إناسًا جاءوا إلى الحياة من أسر ميسورة الحال لكنهم اصبحوا بؤساء وآخرين بدأوا من الصفر وصنعوا لأنفسهم حياة ناجحة وسعيدة.
إذن ما الفرق بين الأشخاص الذين ينالون في الحياة ما يتمنون دائمًا وبين الاشخاص الذين يعانون، لو تأملت حياة الناس لوجدت ان بعض الناس يعرفون كيف يحصلون على ما يريدون بينما لا يعرف الآخرون ذلك
وفي السطور التالية يوضح الكاتب ريتشارد تمبلر كيف تتعامل مع الناس بطريقة تجعلك تحصل على ما تريد:
- تعامل مع الناس باحترام لأن الناس يتأذون كثيرًا عند تعرضهم للتجاهل أو التحقير من شخص يعتبرونه في منزلة أعلى
- كن محبوبًا، ان تكون محبوبًا يعني أن تكون صريحًا وحلو المعشر وودودًا وأن تتحلى بروح التعاون وألا تعبس ولا تستغل الناس ولا تفقد أعصابك معهم أو تظهر لهم أي مشاعر سلبية وعلاوة على ذلك يكون ظاهرك مثل باطنك قل ما تقصده دون غيبة أو خداع أو غرور
- كن خفيف الظل بعض الناس يعتقدون أن خفة الظل تقوض سلطتهم أو جديتهم فيحجبون الدعابة لديهم عندما يكونون في العمل وأنا شخصيًا أرى أن الضحك هو من يجعل الحياة تستحق العيش وعندما تكبت روح الدعابة بداخلك تخسر جزءًا من نفسك فأظهر روح الدعابة لديك ولا تخش أن يراها الآخرون
- كن أمينًا، لا أقصد الأوقات التي تلوم فيها الازدحام المروي على تأخرك لعملك بينما تكون أنت المخطئ في عدم تخصيص وقت كاف للذهاب للموعد بل أتحدث عن عدم الأمانة المتعمد من أجل الحصول على ما تريد وتحقيق النجاح بالغش والكذب والتخلص من المسئوليات والاستعانة بوسائل غير مشروعة لدعم مصالحك
- كن مخلصًا، الإخلاص يعني إعطاء دعمك للشخص بغض النظر عن وجهة نظرك الشخصية فيه، سواء اتفقت معه أم اختلفت،سواء ظننت أنك سوف تستفيد من ذلك أو لا
- لا تغتب الناس، مهما كان لوجة نظرك عن الناس ما يبررها،فإن التحدث عنهم من ورائهم سيضعك دائمًا في موقف حرج وسيظهرك بمظهر الخائن.
- قل شكرًا، إن شكر الناس يرفع روحهم المعنوية ويشعرهم بالألفة والتقدير والاهتمام وأن جهودهم لن تذهب بدون تقدير
- امدح لكن لا تتملق، يحب الناس أن يمدحوا، سواء كان لانجاز رائع قاموا به، أو لأناقتهم في اختيار الملابس، أو للفتة كريمة قاموا بها، أو على فكرة ذكية أتوا بها لذا أعطهم ما يريدون، وسوف يقدرونك نظرًا لذلك.
- تقبل النقد بصدر رحب،إذا كنت من الأشخاص الذين لا يستطيعون ذلك فعليك أن تتظاهر بأنك تتقبل النقد بصدر رحب لأنك بعد فترة من التمرن ستجد أن قليلًا من النقد البناء ليس نهاية العالم وسوف يحترمك الناس لأنك قادر على تقبل النقد
- عبر عن نفسك بالكلمات وليس الأفعال،ستمر عليك أوقات يكون من المهم فيها أن تخبر أحد الأشخاص أنك غاضب أو مجروح أو تشعر بخيبة أمل وسيكون هذا الشخص أكثر ميلًا لإعطائك ما ترغب فيه إذا تفهم ما تشعر به لكن لاداعي للصراخ أو التجهم أو البكاء
- خصص وقتًا للآخرين، اعلم أن هناك أوقاتًا يكون فيها المرء مشغولًا وفي هذه الأوقات من الأفضل عدم بدء أيه مكالمات هاتفية من أي نوع ثم إنهاؤها شكل مفاجئ لأن هذا يعد نوعًا من عدم الاحترام ويشعر الآخر بالضيق والغيظ ويوحي بالتعالي
- لا تمارس الابتزاز العاطفي ولا تسمح لأحد أن يمارسه عليك
يعد الابتزاز العاطفي طريقة ماكرة ومخادعة للحصول على ما تريد في الأجل القصير لكن من يفعلون ذلك يخسرون على المدى الطويل، وفي نفس الوقت لا ترضخ للابتزاز العاطفي لأنك في كل مرة ترضخ فيها للابتزاز العاطفي تشجع هذا الشخص على فعل ذلك مرة أخرى معك أو مع آخرين سيحاول المبتز إشعارهم بالذنب إن رفضوا طلبه
- لا تقم بكل المهام إذا احتجت مساعدة الناس في الحصول على ما تريد فلا تعط انطباعًا بأنك لست في حاجة للمساعدة، تخل عن الرغبة الملحة في أنك تبدو قادرًا على القيام بكل المهام واعترف بالضعف الإنساني بين الحين والآخر وعلى الأرجح سوف يحبك الناس أكثر مما تتوقع عندما تعترف بذلك أما الأشخاص الذين يظهرون بمظهر القادرين على انجاز كل الأمور بأنفسهم دون مساعدة أحد يثيرون الخوف في النفوس
- أعط أكثر قليلًا من المتوقع فعندما تعتنين بأبناء جارتك في غيابها قومي بغسل الأطباق الموجودة في المطبخ أيضًا، وإذا قلت ستقدم التقرير يوم الخميس فقم بتقديمه يوم الثلاثاء وإذا توقع شريك حياتك أن تدعوه على العشاء في عيد ميلاده فاحضر معك باقة من الزهور أيضًا وعندما تستعير سيارة والدك قم بغسلها قبل أن تعيدها له وعندما يرغب صديقك في صحبتك لتواسيه بعد وفاة شخص عزيز عليه خذ له بعض الوجبات وضعها في الثلاجة في الوقت نفسه
- تعلم الاستماع جيدًا،هناك بعض الأمور التي يمكن أن تمنعك من الاستماع الجيد مثل أنت تعرف ما سيقوله الشخص على أية حال أو أنك تشعر بالملل أو لا تفهم حقًا ما يقوله الشخص،وقد تكون في عجلة من أمرك أو مشتت الفكر بسبب الضوضاء أو تفكيرك مشغول في أمر ما حدث قبل التو أو أنك تفكر فيما ستقوله بمجرد أن تسنح لك الفرصة للحديث، كل هذه الأشياء تشتت انتباهك وتمنعك من أن تكون مستمعًا جيدا فعليك أن نتبه لكل هذه الأمور عند حدوثها وإذا اضطررت يجب أن تقول "معذرة،لقد فاتتني هذه النقطة هل يمكن أن تعيد ما قلته" أو " لم أفهم ذلك" هل يمكن أن تفسره دون استخدام مصطلحات " أو "لا يمكنني التركيز لأني متأخر عن الاجتماع.هل يمكننا التحدث عن ذلك بشكل أفضل لاحقًا"
- ليست كل المحادثات تفضي إلى قرار لكن بوجه عام تعلم أن تحدد ما تم الاتفاق عليه أو تلخيص القرار النهائي للمحادثة،هل ستعاود الاتصال بشخص ما أم ستنتظر اتصاله، لو كانت المناقشة –رسمية- تخص العمل بأي شكل من الأشكال فيفضل ان ترسل بريدًا الكترونيًا للشخص يصف فهمك للقرار لكي يتمكن من الرد إذا كان هو سوء فهم بين ما اعتقدت أنه قاله وما قاله بالفعل
- انتبه للإشارات الجسدية،لا يقول الناس دائمًا ما يفكرون فيه لكن أجسادنا تقول أكثر مما تقول أفواهنا، وإذا تعلمت البحث عن الإشارات الجسدية فستكون لديك فكرة جيدة عما يشعر به الشخص الآخر،فالأشخاص الهادئون يقفون أو يجلسون باسترخاء أذرعهم بمحاذاة جيوبهم أو في حجرهم إذا كانوا لا يحملون شيئًا، ويكونون مبتسمين دائمًا لدرجة أن ابتساماتهم تصل لعيونهم أما الأشخاص المتوترون الغاضبون القلقون أو المستعجلون يميلون إلى عقد أذرعهم وأرجلهم والتململ في جلستهم أو وقفتهم واللعب بأصابعهم،الاشخاص الغاضبين يكونون متوترين في حديثهم وينظرون للأمام ويطبقون أيديهم غالبًا أما الاشخاص الذين يشعرون بالملل من حديثك فإنهم ينظرون إلى أعلى كتفك أو ينظرون إلى ساعتهم حتى عندما يخبرونك أنهم مهتمون بما تقول
- تعاطف مع غضب الآخرين، قد يكون العميل غاضبًا من مؤسستك،وبالمصادفة تكون أنت من يتلقى مكالمته الغاضبة أو تكون أنت البائع الذي يتعامل معه، أول شئ يجب أن تفعله هو أن تظل هادئًا، فمهما كانت المواجهة سيئة فستزداد الأمور سوءًا إذا أصابك الغضب أيضًا. ما عليك فعله هو أن تعرف سبب غضب الشخص ثم تعاطف معه، وهذا لا يعني الاعتذار إن لم تكن مخطئًا بل يعني أنك تتفهم سبب غضبه وتقر بأن له ما يبرره كأن تقول "أرى أن الأمر يسبب الغضب فعلًا"
- لا تستجيب للغضب التكتيكي، بعض الناس يستخدمون الغضب كوسيلة للاستغلال أو التهديد أو التنمر أو الإرهاب أو التخويف لإجبارك على فعل ما يريدون، وهو يشبه نوبات غضب الأطفال الصغار ويحتاج إلى رد فعل مختلف كأن تقول له بهدوء أنك لست مستعدًا لسماع صياحه أو كلامه بهذه الطريقة أو سوء معاملته أو تنمره أو إرهابه – اختر الكلمة التي تناسب الموقف – وإذا اقتضت الضرورة اتركه إن لم يكف عن الصياح
- اعط نتائج للآخرين، إن مديرك يريد نتائج ويرغب في أن تحقق الأهداف وابناؤك يريدون منك أشياء وشريك حياتك يرغب في أشياء أخرى، إنهم يريدون أن تنجز المهام بالفعل،أنت تعلم ما عليك فعله فانطلق وافعله.
- اجتهد في عملك،وخصص وقت العمل للعمل فقط وبهذا ستزيد من كم العمل الذي تقوم به بالفعل
- احرص على أن تبذل جهدك في الاتجاه الصحيح،فالأمر لا يتعلق بالجهد المبذول بل بالنتائج
- يعتقد معظم الناس أن عملهم في مؤسسة ما باجتهاد ولفترة طويلة يجعلهم يستحقون زيادة الأجر والترقية وهذا افتراض خاطئ فنحن في زمن صعب ومديرك لا يمكنه أن يمنحك أي شكل من أشكال الترقي دون سببه وجيه وأنت ستحصل على زيادة أو ترقية فقط إذا استطعت أن تبرهن أنك تمنح الشركة قيمة أكثر من المتوقع منك عند بداية مزاولة الوظيفة أو عند آخر علاوة حصلت عليها أما كونك مجتهدًا في عملك وتقوم بالأمور الصحيحة فهو ما يكفل بقاءك في الوظيفة فقط.