حلم تحقيق 100 مليار دولار صادرات.. أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة

قال الدكتور علاء دراز رئيس شركة الإسكندرية للأدوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال، إن أبرز الملفات الحكومية التي ستكون في مهام الحكومة الجديدة عقب إعلان التعديل الوزاري المنتظر ملف الوصول إلى نحو أكثر من 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تطوير مصانع قطاع الأعمال العام أمر مهم للغاية حيث أنه مع التحسين المستمر في الجودة والإنتاجية، يمكن لها المنافسة بفعالية أكبر مع الشركات الخاصة والأجنبية، لافتا إلى أن تعزيز التنافسية يساعد الشركات في الحفاظ على حصتها السوقية وزيادتها، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد أن المنافسة الشريفة بين القطاع العام والخاص تؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلكين، موضحا أنه من المهم أن تعمل مصر على تنويع منتجاتها المصدرة لتشمل قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، والصناعات الثقيلة، والمنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة.

وأوضح أنه هذا التنويع يمكن أن يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على عدد محدود من القطاعات التصديرية، مشيرا إلى أنه يجب أن تركز الشركات المصرية على تحسين جودة منتجاتها لتلبية المعايير الدولية.

كما أكد أنه تحسين البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والمطارات، يعد أمرًا حيويًا لتسهيل حركة البضائع وتسريع عمليات الشحن والتصدير حيث يمكن أن تؤدي هذه التحسينات إلى تقليل التكاليف وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية.

ونوه بأنه يجب على الحكومة أن تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الأخرى من خلال الاتفاقيات التجارية والتعاون الاقتصادي.