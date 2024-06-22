السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرياضة يهنئ رضوان وعثمان بالتأهل إلى بارالمبياد باريس فى رفع الأثقال

بعثة رفع الأثقال
بعثة رفع الأثقال البارالمبية

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللجنة البارالمبية المصرية، بعد تأهل رحاب رضوان وشريف عثمان إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس من خلال بطولة كأس العالم البارالمبية لرفع الأثقال المقامة حاليًا في جورجيا.

وحققت رحاب رضوان الميدالية الذهبية وتتصدر الرانك العالمي وتكسر الرقم العالمي، كما حقق شريف عثمان المركز الخامس والميدالية الفضية في المجموع وتأهل مباشرة إلى باريس.

وأكد دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين.

وزير الشباب الشباب والرياضة أشرف صبحي رحاب رضوان رفع الأثقال دورة الألعاب البارالمبية

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