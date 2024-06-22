السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيهود باراك: "طوفان الأقصى" الأخطر فى تاريخنا.. ونتنياهو فاشل

إيهود باراك
إيهود باراك

"يجب على إسرائيل أن تطيح بحكومتها الفاشلة قبل أن تغرق في هاوية أخلاقية".. هكذا وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، بنيامين نتنياهو وأتباعه.

وخلال مقال كتبه إيهود باراك في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تحدث أن إسرائيل تواجه أخطر أزمة في تاريخها، منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر من قِبل الفصائل الفلسطينية، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

ووصف "باراك" الحرب التي أعلنها نتنياهو ردًا على الهجوم المفاجئ الذي شنته الفصائل الفلسطينية، بأنها "أقل الحروب نجاحًا في تاريخها، بسبب الشلل الاستراتيجي الذي تعاني منه قيادة البلاد".

ويرى رئيس الوزراء الأسبق أن إسرائيل تواجه قرارات صعبة بين بدائل رهيبة تتعلق بمواصلة القتال في قطاع غزة، وتوسيع العملية ضد حزب الله في الشمال، والمخاطرة بحرب متعددة الجبهات تشمل إيران ووكلاءها.

وخلال مقاله، تطرق إيهود باراك للحديث عن الانقلاب القضائي المستمر في الداخل، بهدف إقامة دكتاتورية دينية عنصرية وقومية متطرفة جاهلة.

وأشار إلى أن جوهر "الكارثة" التي تواجهها إسرائيل تتمثل في المسئولين الحاليين غير المؤهلين - رئيس الوزراء والحكومة لقيادة الدولة.

ويقول باراك إنه يتعين استبدال "تلك الحكومة الفاشلة" على الفور بتحديد موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات، أومن خلال إجراء تصويت لحجب الثقة، ويجب أن يتم ذلك خلال دورة الكنيست الحالية، أي في الأسابيع الخمسة المقبلة.

ويرى باراك أنه إذا استمرت "حكومة الفشل" هذه في مكانها، "قد تجد إسرائيل نفسها بلا نصر واضح في غزة، بينما تخوض أيضًا حربًا شاملة مع حزب الله في الشمال، وانتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، وصراعات مع الحوثيين في اليمن والميليشيات العرقية في مرتفعات الجولان، بل في صراع مع إيران نفسها، التي أظهرت بالفعل من خلال الهجوم الصاروخي الذي وقع في أبريل الماضي أنها مستعدة لاتخاذ إجراء بشكل مباشر".

إيهود باراك نتنياهو طوفان الأقصى الإسرائيلية القاهرة الإخبارية إسرائيل

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