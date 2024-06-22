نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2024 للثانوية العامة.. مكتوب كامل
ننشر نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2024 للثانوية العامة مكتوب بالكامل حيث يستمر بحث الكثير من الطلاب حول إجابة امتحان العربي ثالثة ثانوي 2023-2024
حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024
-ميز إعراب كلمة «عزة»:
مفعول به ثانِ
-بين خبر الفعل الناسخ ونوعه:
بالذي - مفرد
-بين الفعل الذي يجوز توكيده:
تحمد
-بين المفضل في المقولة السابقة:
ألا يتواصل
-بين مما يلي أسلوب الاختصاص:
إلينا معشر الكرام يأوي كل مستجير
-ميز المخصوص بالمدح:
التضحية.
إجابة امتحان العربي ثالثة ثانوي 2023-2024
-استنتج سمة من سمات مدرسة الإحياء والبعث:
معالجة قضايا العالم الإسلامي
-استنتج السمة التي اتضحت في هذا البيت (الديوان):
سيطرة مسحة التشاؤم والحزن
-بيّن الممنوع من الصرف:
مساعٍ
-بين المصدر الميمي في المقولة:
معاش
-بين الصياغة الصحيحة عن وضع (لا):
لا مهملين أبناء هم مفلحون
-بين التركيب الصحيح نحويًا:
إنّ لأولي الفضل ثناءهم.
نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2024
-بين التركيب النحوي الذي يحتوي على مفعول به: تتسع آفاق العقل وقراءة الكتب
-بما وصف الكاتب الحياة في أوروبا: تتيح لكل صاحب رغبة الفوز برغبته
-حدد مسلك الدارسين في أوروبا: الجد في التعليم وفهم ثقافة الشعوب وحضارة الدول
-استنتج دلالة قول الكاتب (أصبح أمير نفسه):
يصرف شؤونه حسب هواه
-بين نوع الصورة وقيمتها الفنية:
استعار مكنية
إجابة امتحان العربي ثالثة ثانوي 2023-2024
-هات من الفقرة ما يدل على وجهة نظر الكاتب:
كل أعمالك إن شئت منافع
-استخرج من النص استعارة مكنية وبين قيمتها الفنية:
«اتخذ المعروف سلاحًا» تبرز الجحود ونكران الجميل
-أي من الكلمات التالية عن معنى تلظى الصدور لنعمتك:
تحقد
نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2024
-استنتج مبعث سعادة المنفق الذي قصده الكاتب:
قضاء حوائج الناس
-استنتج المغزى من عبارة «أنت سعيد دومًا»:
التأكيد على أن السعادة تنبع من نظرة الإنسان للحياة
-استنتج مغزى قوله (نقلوا حجرتهم):
يعبر عن انعزالهم عن مخالطة المجتمعات التي انتقلوا إليها
-دلل مما ورد في الفقرة الأولى على صفة الاحتيال:
فهو من فرط جده محتاج إلى شراء كثير من الكتب
-توقع المسلك الذي سيتخذه (طه حسين) إذا سافر للدراسة في أوروبا:
اعتزاله حياة الترف وأخذ النفس بالجزم والانكباب على الدراسة.
نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2024
-حدد التفصيلة التي يجدر بالكاتب حذفها لتكون كتابته وثيقة الصلة بالفكرة السابقة:
تبادلت الدول الخبرات في مجال مقاومة الجفاف والتصحر لتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية
-حدد النموذج الذي اتبعه الكاتب في ترتيب الفقرتين السابقتين في سياق مجال عن (مصادر المياه العذبة):
مشكلة - حل
إجابة امتحان العربي ثالثة ثانوي 2023-2024
-استنتج المعنى الذي قصده الكاتب في العبارة السابقة في ضوء فهمك الفقرة الأولى:
التأثيرات المدمرة للحروب على البيئة عميثة وممتدة ويصعب علاجها
-هات من الموضوع ما يدل على إضرار الحروب بالغطاء النباتي الطبيعي للأرض:
إسقاط الجيش الأمريكي آلاف الأطنان من مبيدات الأعشاب على الغابات في فيتنام
نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2024
-حدد الطريقة التي اتبعها الكاتب في عرض أفكار الموضوع:
تقديم حقائق تبين تأثير الحروب على البيئة
-بما وصف الشاعر نفسه في البيت الأول:
التفاني في خدمة أبناء وطنه والتضحية من أجلهم
-ما دلالة قول الشاعر (يشيدون العلا بالعلم والمال):
الإشادة بما يقدمه أبناء الوطن من أجل رقيه ورفعته
-توقع من خلال فهمك سمات اللغة التي يستخدمها الكاتب الروائي:
واقعية تخلو من التعقيد لتعبر بصدق عن الأحداث والشخصيات
-ميز إعراب كلمة حذر:
مفعول لأجله
-ميز سبب رفع كلمة (ذوو):
خبر
-ميز الفعل المعرب بعلامة فرعية:
يسم
-ميز المحل الإعرابي لجملة (يكافئه الشكر):
في محل رفع نعت
-ميز الفعل اللازم الوارد في البيتين:
الإجابة (ب)
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