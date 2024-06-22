السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة التشيك وجورجيا في يورو 2024

التشيك وجورجيا
التشيك وجورجيا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة التشيك وجورجيا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وكانت المباراة قد أقيمت على ملعب "هامبورج" بقيادة الحكم الدولي الألماني دانييل شيبرد.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين المنتخبين، حيث بدأ المنتخب التشيكي بضغط هجومي قوي على دفاعات منتخب جورجيا.

وتصدى الحارس جورجي ماماردشفيلي إلى 8 فرص محققة من مهاجمي منتخب التشيك وعلى رأسهم باتريك شايك.

ونجح منتخب جورجيا في خط هدف التقدم من ركلة جزاء عن طريق جورجيوس ميكاوتزدي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وكثف منتخب التشيك من هجماته في الشوط الثاني وتمكن من إدراك التعادل عن طريق باتريك شايك في الدقيقة 59 عقب متابعته للكرة الرأسية المرتدة من القائم.

وتقاسم المنتخبان السيطرة بعد ذلك وتبادلا الهجمات طوال أحداث الشوط الثاني وإن كانت الأفضلية لصالح منتخب التشيك الذي كاد أن يتقدم لولا تألق الحارس الجورجي ماماردشفيلي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في المجموعة الأخيرة ليحتل منتخب التشيك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وتتذيل جورجيا الترتيب بفارق الأهداف.

منتخب التشيك منتخب جورجيا مباراة جورجيا والتشيك بطولة يورو 2024 تعادل إيجابي

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