أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 23 يونيو 2024

الالحاح في ترديد أدعية مستجابة والمحافظة والمواظبة على دعاء الفجر وأذكار الصباح من أهم العبادات لطلب رضى الله عز وجل في البداية ثم طلب ما يتمناه المرء سواء في الدنيا والآخرة.

نرشح في التقرير التالي بعض ادعية مستجابة ودعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الأحد الذي يفضل المحافظة عليهم كي ننال البركة والخير في يومنا.

أدعية مستجابة

"اللهمَّ أنت ثقَتي في كلّ كُربةٍ، وأنت رجائي في كلّ شدةٍ، وأنت لي في كلّ أمرٍ نزل بي ثقةٌ وعُدةٌ، كم من كربٍ يضعف عنه الفؤاد، وتقلّ فيه الحيلة، ويخذل عنه القَريب والبعيد، اللهمَّ إنّي أنزلته بك وشكوته إليك راغبًا فيه عمّن سواك، ففرّجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت وليّ كلّ نعمةٍ، وصاحب كلّ حاجةٍ، ومنتهى كلّ رغبةٍ، فَلك الحمد كثيرًا، ولك المنّ فاضلًا".

"سبحان المنفّس عن كلّ مديونٍ، سبحان المفرّج عن كلّ محزونٍ، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون، يا مفرّج فرّج، يا مفرّج فرّج، يا مفرّج فرّج، يا مفرّج فرّج، فرّج عنّي همّي وغمّي فرجًا عاجلًا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين".

"يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعّالًا لما يريد، اللهمَّ إنّي أسألك بعزك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي".

"اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك".

"أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلّا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهمَّ يا جامع الشتات، ويا مُخرج النبات، ويا مُحيي العظام الرفات، ويا مُجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا مفرّج الكربات، ويا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات، ويا فاتح خزائن الكرامات، ويا مالك حوائج جميع المخلوقات، ويا مَن ملأ نوره السماوات، ويا مَن أحاط بكلّ شيءٍ علمًا، وأحصى كلّ شيءٍ عددًا، ويا عالمًا بما مضى وما هو آتٍ، أسألك اللهمَّ بقدرتك على كلّ شيءٍ واستغنائك عن جميع خلقك، أسألك اللهمَّ أن تجود علي بقضاء حاجتي إنّك قادرٌ على كلّ شيءٍ يا رب العالمين، يا عظيما يُرجى لكلّ عظيمٍ يا عليمًا أنت بحالنا عليم".

أدعية مستجابة مع دعاء الفجر

"اللهمَّ افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت وأطلق به لساني، وقوّي به عزمي بحولك وقوتك، وارزقني رزقًا حلالًا طيبًا أطيعك فيه ولا أعصيك، فإنّه لا حول ولا قوة إلّا بك يا أرحم الرّاحمين".

"اللهمَّ ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين".

"اللهمَّ إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوّل عافيتك، وجميع سخطك".

"اللّهم إنّا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، وبأسمائك الحُسنى كلّها ما علمنا منها، وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتُحقّق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرّج كروبنا، وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا وتصلح أهلنا وذرّياتنا، وتُطيل بعمرنا، وتُحسن عاقبتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة"

"يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّالًا لما تريد، أسالك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني ما أهمّني من أمر الدنيا والآخرة".

"اللهمَّ افتح لي أبواب فضلك، وأنزِلْ عليَّ بركاتك، ووفِّقني لموجبات مرضاتك، وأسكنّي بحبوحات جناتك، يا مُجيب دعوة المضطرين".

"بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهمَّ رضّني بقضائك، وبارك لي فيما قُدّرَ لي".

"اللهمّ إنّا نسألك عملًا بارًا، ورزقًا دارًا، وعيشًا قارًا".

اذكار الصباح ادعية مستجابة

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر.

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ.

اللّهُـمَّ ما أَصْبَـَحَ بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر.

اللّهُـمَّ بِكَ أَصْـبَحْنا وَبِكَ أَمْسَـينا، وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمُـوتُ وَإِلَـيْكَ النُّـشُور.

اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في الدُّنْـيا وَالآخِـرَة، اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في ديني وَدُنْـيايَ وَأهْـلي وَمالـي، اللّهُـمَّ اسْتُـرْ عـوْراتي وَآمِـنْ رَوْعاتـي، اللّهُـمَّ احْفَظْـني مِن بَـينِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفـي وَعَن يَمـيني وَعَن شِمـالي، وَمِن فَوْقـي، وَأَعـوذُ بِعَظَمَـتِكَ أَن أُغْـتالَ مِن تَحْتـي.

أَصْبَـحْـنا وَأَصْبَـحْ المُـلكُ للهِ رَبِّ العـالَمـين، اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ خَـيْرَ هـذا الـيَوْم، فَـتْحَهُ، وَنَصْـرَهُ، وَنـورَهُ وَبَـرَكَتَـهُ، وَهُـداهُ، وَأَعـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرِّ ما فـيهِ وَشَـرِّ ما بَعْـدَه.