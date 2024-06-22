الروائي علاء عبد العزيز: سلسلة المغامرون الخمسة أول كتب اشتريتها

مكتبات المثقفين الـ 35..

تعد المكتبة من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم تتحول إلى مكتبات يعيشون فيها.

وحول مكتبات المثقفين وكم فقدوا منها خلال تنقلاتهم وأسفارهم وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور تقدمها "الدستور" في سلسلة حوارات مكتبات المثقفين.

وفي الحلقة الـ 35 من حلقات سلسلة حوارات مكتبات المثقفين يحدثنا الكاتب الروائي علاء عبد العزيز، عن مكتبته وأول كتاب اقتناه وما الكتاب الذي لا يستطيع الاستغناء عنه، وأهم الكتب في مكتبته وغير ذلك.

متي اشريت أول كتاب؟

منذ نعومه أظافري والقراءة تستهويني، والذي حببني في ذلك مدرس اللغة العربية في المرحلة الابتدائية، كان رخيم الصوت يقرأ لنا بطريقة رائعة، فأحببت تقليده في البيت، وفي إحدي المرات وأنا في العام الخامس الابتدائي، طلب مني المدرس المحبوب قراءة فصل من القصة بصوت جهوري أمام الفصل، ففعلت ذلك ببراعة مقلدا إياه في الإلقاء، بعدها اطمئن لي وجعلني أقرأ لزملائي كل الفصول واستراح هو.

أما عن أول كتاب اشتريته، فكانت في الحقيقة سلسلة كتب المغامرون الخمسة. ولكل شهر أحصل علي مصروفي واشتري مغامرة جديدة من مغامرات المغامرون الخمسة، منذ صغري وأنا أحب الخيال وتحريكه عن الكسل في مراقبة الصورة الموجودة وبجوارها قصة أوتعليق، لذا كنت عكس الاطفال أنذاك، الكل يهرع لاقتناء ميكي وسمير وتان تان، وأنا لا أعبأ بهم واتجه نحو سلسسلة المغامرون الخمسة، حتي توفر لي أعداد كثيرة منها إن لم يكن جميعها، يومها كونت بهم مكتبة صغيرة وقلدوني حينها أطفال ميكي وسمير وجمعوا أعدادهم وشاركوني، لتكون مكتبة مفروشة في مداخل البيوت، كل يوم في مدخل بيت أحدهم، الكل يستعير مايشاء من المكتبة المشتركة شريطة أن ينتهي منها مع انتهاء وقت قيلولة الآباء فيرجع الأطفال إلي بيوتهم لتناول طعام الغداء.

ما أهم الكتب في مكتبتك؟

تتصدر مكتبتي مجموعة كبيرة من كتب عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، ولكن هناك ثلاث كتب أرجع إليها بالقراءة دائما وهم علي الترتيب نهج البلاغة، وحديث الأربعاء، وقصص المعذبون في الأرض، وقد استفدت كثيرا منها في تعلم أسلوب الحديث مع القارئ، يقيم الدكتور حوارا مع القارئ، وهذا أسلوب مميز اخترعه عميد الأدب العربي وكان أول من ابتدعه.

ومن الإسلاميات كتاب علي هامش السيرة والشيخان، ومن السيرة الذاتية روايته الرائعة الأيام، تأتي بعده كتب الدكتور يوسف إدريس في المرتبة الثانية، وأولهما رواية الحرام، ومجاميع قصصه القصيرة مثل: أرخص ليال، حيث مدحه عليها طه حسين وبشر حينها بقدوم مبدع للقصة القصيرة، و"حادثة شرف"، الذي تناوب فيها علي ذكر قصص قصيرة من القرية والمدينة، ولكن غالبيتها كانت من القري المحيطة بمسقط رأسه، والنداهة التي استعمل الرمز فيها لبيان الفجوة بين العالم المتحضر والعالم المعزول، وصور الحنين إلي الأب والجذور أجمل تصوير في قصته الجميلة اليد الكبيرة.

أما جمهورية فرحات وبيت من لحم فيدي لا تمتد ناحيتهم كثيرا، لأنني قرأتهم بالكاد. تأتي في المرتبة الثالثة كتب العظيم عباس العقاد، ولم اقتني منها سوي العبقريات التي أراها من أفضل ما كتب العقاد نظما أدبيا وأسلوبا رائعا وبلاغة فيها لم يبلغها أحد من قبله أوبعده.

ومن أهم الكتب الموجودة ولم يكن لي طاقة على الانتهاء منها كتابي إحياء علوم الدين للغزالي، وكتاب الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. ومن الروايات المهمة الثلاثيات، ثلاثية غرناطة لرضوي عاشور، وثلاثية الإسكندريه لإبراهيم عبد المجيد وكذا مجموعة الروايات التي فازت بالبوكر، مثل عزازيل. واحة الغروب، وساق البامبو لسعود السنعوسي، ومن حين لآخر أتلقف من المكتبة بعض الروايات المترجمة مثل البؤساء أو أحدب نوتردام أو الحرب والسلام، وذلك عندما أعقد مقارنة بين أسلوب الكتاب العرب والأجانب، خاصة عندما يكون هناك كتب أجنبية تتناول الجانب الفلسفي مثل كتب شكسبير وباولو كويلو وأليف شافاق، قواعد العشق الأربعون.

ما الكتاب الذي لا يمكنك الاستغناء عنه؟

هناك كتب عديدة لا يمكنني الاستغناء عنها وأعاود قراءة فقرات منها من آن لآخر والذي يدفعني لذلك، توثيق المعلومة مثل العديد من الكتب الاسلامية والثقافية وكتب الحكمة والعظة، فضلا عن معاودة التمتع بالفقرات السردية التي تؤثر في ثأثيرا بالغا عند تكرار قراءتها، فتدفعني إلي مزيد من الابداع، وهناك ثلاث روايات لايمكنني الاستغناء عنهم في مكتبتي، واحدة لإليف شافاق " قواعد العشق الأربعون"، والاثنان الأخريين لعلاء علاء عبد العزيز، " الدقديقي، وبرديا" هذه الروايات الثلاث لايمكنني الاستغناء عنها أو أن يبقوا خارج مكتبتي.

ما الكتاب الذي لديك منه أكثر من نسخة؟

في الحقيقة لا أحتفظ في مكتبتي غير بنسخة واحدة لكل كتاب، ولكن أعمالي وكتاباتي فيوجد بالمكتبة نسخ عديدة منها.

هل فكرت بالاستغناء عن مكتبتك أو كتابة وصية بشأنها؟

مكتبتي إرث لأولادي وأحفادي من بعدي وإن كنت أشك كثيرا في أن يتناولوا ما بها من قراءة لكتب قيمة خاصة وان زمانهم هو زمن الانترنت والتسجيل الالكتروني، إذا أردت اختيار كتابا يمكنك ان تبحث عنه في مكتبات النت بسهولة ولكن المعضلة الكبري التي سوف تواجهه أبنائنا هي القراءة المتصلة للصفحات علي شاشة الكمبيوتر أو الموبايل والتي تسبب ضررا بالغا للعين، وإحساس غريب بأنك تطالع فقرات منفصلة لا رواية متصلة وهذا هوالفارق بين قراءة كتاب ورقي وقراءة كتاب الكتروني، ولكن من الجائز أن يخرج بعضهم ويصبح عاشقا للكتب الورقية فتنفعه محتويات المكتبة الزاخرة بالكتب والروايات الورقية.

كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟

اضطررت بعد ما غادرت بيت العائلة أن استغني عن المكتبة التي أنشأتها وأبي وأخوتي في البيت الكبير خلال دراستنا في مراحل التعليم المختلفة، وذهبت إلى بيت الزوجية بلا كتب ومكتبة، فأحسست حينها بفراغ كبير في البيت الجديد مما دعاني بسرعة فائقة إلي إقامة مكتبة جديدة رويدا رويدا حتي صارت في حجمها تضاهي مكتبة العائلة وربما أكبر منها.

ما الكتاب الذي أردت اقتناؤه ولم تحصل عليه؟

كتاب حياتي، لأنه مازال ناقصا لم تُكتمل فصوله بعد.

هل تشتري كتبا ولا تقرأها نظرا لضيق الوقت؟

أحيانا اصطحب معي في الأجازة الصيفية كتابا أو اثنين لكي انتهي منهما هناك علي شاطئ البحر، ولكن الوقت كله ينقضي فلا أجد فرصة للقراءة، نزولا علي رغبة الأسرة واحتراما لي بمشاركتي لهم حذو النعل بالنعل لكل طقوس الأجازة الصيفية المقامة علي شاطئ البحر أو في حفلات السمر ليلا، وبالتالي تنتهي الأجازة دون أن اقرأ حرفا واحدا في الكتب التي شغلت جزءا من حقيبة سفري.

هل تحدد ميزانية لتزويد مكتبتك موسميا في مناسبات كمعرض الكتاب؟

أصبح تزويد المكتبة في عصرنا مسألة شاقة ماديا علي الكاتب، لارتفاع أسعار الورق وأسعار الكتب المبالغ في سعرها، والشراء يدخل في حيز الضرورة للاقتناء والزيادة، ولكني حريص أن يدخل مكتبتي في مناسبة معرض الكتاب مجموعة كتب أكثرها من كتب الهيئة العامة للكتاب، وبعض الكتب من سور الأزبكية، أما لو كانت هناك رواية جديدة يشار إليها بالبنان فسوف اقتنيها وأقوم بإبتياعها مهما كان ثمنها ولي مقاييس خاصة في الاقتناء عندما أمسك بالرواية وأنظر إليها للوهلة الأولي.

هل تعير كتبك لأحد وهل تستعيدها أم لاترد إليك؟ وهل تستعير كتب من الأصدقاء وتعيدها؟

في البداية كنت أعير وأستعير، ولكني وجدت نفسي قائما بمفردي في مجال رد الاستعارة، فأمسكت من يومها عن الإعارة والاستعارة، ولي أصدقاء كثر كنت أعيرهم الكتب، وبعد فتره أسألهم، هل انتهيت من الكتاب الفلاني فيدحجني بنظرة غريبة وكأنه أصبح ملكا له ويردف “كتاب ايه ياعمنا انت لسه فاكر مش فاكر أين وضعته سوف أبحث لك عنه حتي أرجعه لك”

ويمر الشهر والشهرين وهو لايزال يبحث عنه، وآخر أعرته مرة كتابا، فأهداه لخطيبته القارئة كي يكسب عندها “بنط” لصالحه وعلى حسابي وعندما سألته لما فعل ذلك نظر إلي ببلاهة ولم يبرر فعلته، من حينها أمسكت عن الإعارة والاستعارة.