السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مصر للألومنيوم": ارتفاع أرباح الشركة إلى أكثر من 5 مليارات جنيه

المهندس مؤمن ياسين
المهندس مؤمن ياسين

قال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن تطوير مصانع قطاع الأعمال العام يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد ياسين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه على سبيل المثال فإن شركة مصر للألومنيوم شهدت طفرة كبيرة في تطوير الخلايا الإنتاجية بها مما ساهم في الوصول إلى الطاقة القصوي في الإنتاج لنحو320 ألف طن سنويا مما ساهم في ارتفاع إيرادات الشركة ووصول صافي الربح بها إلى نحو أكثر من 5 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري.

وأضاف عضو مجلس ادارة شركة مصر للألومنيوم أن المصانع المطورة تحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة، مما يفتح أبوابًا جديدة للتوظيف، موضحا أن هذه الفرص تساعد في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والأسر، وبالتالي تحسين الاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن تطوير المصانع تضمن تحديث الآلات والمعدات، واعتماد تقنيات الإنتاج الحديثة، وتحسين إدارة العمليات، موضحا أن هذه الإجراءات تساهم في رفع جودة المنتجات النهائية وزيادة الإنتاجية.

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