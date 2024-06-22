السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نرمين الفقى تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لجمهورها: "ربنا يديم الحب"

نرمين الفقي
نرمين الفقي

احتفلت الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلادها الـ٥٢ وسط أصدقائها ومحبيها بمنزلها، وشاركت جمهورها لحظات الاحتفال من خلال نشر صور بجانب التورتة.

ونشرت نرمين الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت موجهة رسالة لجمهورها قائلة: "من قلبي ميرسي على وجودكم في عيد ميلادي، ربنا يديم علينا الحب والسعادة".

 

 

من جهة أخرى، كان آخر أعمال نرمين الفقي الفنية مشاركتها فى مسلسل "محارب"، مع حسن الرداد خلال الماراثون الرمضاني 2024.

مسلسل "محارب" بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نرمين الفقي، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي ومحمود عمرو محمود ياسين.

نرمين الفقي عيد ميلاد نرمين الفقي محارب أبو العروسة مسلسل محارب

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