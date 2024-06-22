السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتخطى موريشيوس ويتأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية

المنتخب المصري للسيدات
المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية

تأهل المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري.

وجاء ذلك، بعدما حقق منتخب مصر الفوز على نظيره منتخب موريشيوس بنتيجة “2-0“ في الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الفائز من مباراة كينيا والمغرب في الدور النهائي من البطولة.

وتأهل منتخب السيدات إلى دور الثمانية بعد تصدر المجموعة الرابعة حيث حقق الفوز في مباراتين، فقد فاز في الجولة الأولى على الكاميرون بنتيجة “2-0“ كما فاز على غانا في الجولة الثانية بنتيجة “2-0“.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من:

منتخب الرجال

عاطف عادل
يوسف ناصر

منتخب السيدات

دعاء الغباشي
مروة مجدي

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني

 

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