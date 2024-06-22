السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الفنية للحج" عن قرار إيقاف تأشيرة الـ"B2c "في مصر: لا يؤثر على عمل الشركات السياحية

باسل السيسي
باسل السيسي

قال باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة، إن القرارات التى جاءت من الوكلاء السعوديين بإيقاف تأشيرة الـ"B2c "عن مصر جاءت نتيجة ما حدث في موسم الحج وارتفاع نسب الوفيات بين صفوف الحجاج هذا العام.

وأوضح لـ"الدستور"، أن إيقاف هذه النوعية من التأشيرات لا تؤثر على عمل شركات السياحة فى مجال العمرة  حيث إن شركات السياحة تتعامل بنظام “b2 b” أى التعامل مباشرة مع الوكيل السعودى، لافتا إلى أن تأشيرة «B2C» تعد نوعًا من التأشيرات الإلكترونية للعمرة، صنعت لراغبي أداء العمرة من خارج السعودية دون الحاجة لوكيل خارجي، أي بالتعامل مباشرة مع الوكيل السعودي دون تدخل أي شخص من خارج المملكة (بدون وسيط).

 

ونوه أنه كان يجب على الجانب السعودى قبل اتخاذ هذه القرارات التشاور مع الجانب المصرى وخاصة أننا  شركاء عمل معهم، وهناك دائما قنوات اتصال بين الطرفين، كما اتخذ الجانب السعودى عددا من القرارات الأخرى كإيقاف تأشيرات الترانزيت الـ 5 أيام، وأن يكون الترانزيت بحد أقصى لمدة 6 ساعات، وأن تكون تأشيرة الزيارة فقط للأشخاص الذين يعملون بالمملكة العربية السعودية للأقارب من الدرجة الأولى فقط.

 

السياحة تطالب الشركات بالإعلان عن المفقودين أو المرضى بين حجاجها

وفى ذات السياق  طالبت وزارة السياحة والآثار، الشركات السياحية المنفذة لموسم الحج لهذا العام، بإخطار بعثة مكتب شؤون الحج السياحى بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة فى  حال وجود أي حالات مفقودين أو تائهين أو حالات مرضية بالمستشفيات بين حجاج السياحة حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية بالسعودية.

الوكلاء السعوديين تأشيرة ال B2c شركات السياحة الوكيل السعودى التأشيرات الإلكترونية العمرة

مواد متعلقة

غرفة السياحة: مراجعة شاملة لبرامج الحج السياحى وإلغاء ترخيص الشركات المخالفة

السياحة: لم نستقبل شكاوى طوال موسم الحج إلا فى مخيمات الاقتصادى والبرى بمنى

حج بدون تأشيرة.. الدستور تحقق فيما حدث للحجاج غير النظاميين فى الأراضى المقدسة

رائدة تنظيم الحج السياحى تطالب بمحاسبة كل من أصدر الباركود لحجاج تأشيرات الزيارة

تفاصيل سفر الحجاج غير النظاميين بتأشيرات الزيارة.. السمسار يتقاضى 150 ألفًا عن الفرد

غرفة شركات السياحة تستعين بفتوى دار الإفتاء لعدم مبيت الحجاج بمشعر منى

توافد كبير على مدينة العلمين الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى وموسم الصيف

السياحة تستعد لاستقبال الحجاج بمخيمات منى مع أول أيام العيد

الأكثر قراءة

خبراء: لا عودة لـ«السوق السوداء للعملة» مجددًا.. ومواردنا الدولارية تكفى احتياجاتنا الخارجية لـ3 أعوام مقبلة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

كولر يطالب بالثأر فى قمة الثلاثاء ويتجاهل «أحاديث التأجيل»

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

النيابة تستدعى زوجة إمام عاشور فى واقعة "مول الشيخ زايد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)