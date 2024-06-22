"الفنية للحج" عن قرار إيقاف تأشيرة الـ"B2c "في مصر: لا يؤثر على عمل الشركات السياحية

قال باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة، إن القرارات التى جاءت من الوكلاء السعوديين بإيقاف تأشيرة الـ"B2c "عن مصر جاءت نتيجة ما حدث في موسم الحج وارتفاع نسب الوفيات بين صفوف الحجاج هذا العام.

وأوضح لـ"الدستور"، أن إيقاف هذه النوعية من التأشيرات لا تؤثر على عمل شركات السياحة فى مجال العمرة حيث إن شركات السياحة تتعامل بنظام “b2 b” أى التعامل مباشرة مع الوكيل السعودى، لافتا إلى أن تأشيرة «B2C» تعد نوعًا من التأشيرات الإلكترونية للعمرة، صنعت لراغبي أداء العمرة من خارج السعودية دون الحاجة لوكيل خارجي، أي بالتعامل مباشرة مع الوكيل السعودي دون تدخل أي شخص من خارج المملكة (بدون وسيط).

ونوه أنه كان يجب على الجانب السعودى قبل اتخاذ هذه القرارات التشاور مع الجانب المصرى وخاصة أننا شركاء عمل معهم، وهناك دائما قنوات اتصال بين الطرفين، كما اتخذ الجانب السعودى عددا من القرارات الأخرى كإيقاف تأشيرات الترانزيت الـ 5 أيام، وأن يكون الترانزيت بحد أقصى لمدة 6 ساعات، وأن تكون تأشيرة الزيارة فقط للأشخاص الذين يعملون بالمملكة العربية السعودية للأقارب من الدرجة الأولى فقط.

السياحة تطالب الشركات بالإعلان عن المفقودين أو المرضى بين حجاجها

وفى ذات السياق طالبت وزارة السياحة والآثار، الشركات السياحية المنفذة لموسم الحج لهذا العام، بإخطار بعثة مكتب شؤون الحج السياحى بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة فى حال وجود أي حالات مفقودين أو تائهين أو حالات مرضية بالمستشفيات بين حجاج السياحة حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية بالسعودية.