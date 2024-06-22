عصام بشارة: المبادرات الرئاسية قدمت قفزات فى الرعاية الصحية خاصة للمرأة (فيديو)

كشف الدكتور عصام بشارة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لأمراض النساء والتوليد، عن مساهمات المبادرات الرئاسية في علاج المواطنين خاصة المرأة المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن المبادرات الرئاسية قدمت قفزات في الرعاية الصحية خاصة للمرأة، وهذا ينعكس على المجتمع ككل، موضحًا أن خدمات النساء والتوليد لكل امرأة، ومنها أشياء شديدة التخصص مثل كثافة العظام والهبوط المبكر للكسور.

وأشار، إلى أن محافظات الأقصر وبورسعيد والإسماعلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس بها خدمات "اسبقي بخطوة"، للاهتمام بصحة الأم والجنين.