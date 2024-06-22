السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أصاب نجلته.. ضبط صاحب ورشة تعدى على كلب بعصا خشبية فى السويس

جريدة الدستور

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا "عصا خشبية" والادعاء بقيامه بالتعدى على كلب وقتله بمنطقة فيصل في محافظة السويس.

بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (صاحب ورشة لحام - مقيم بدائرة القسم) وأقر بأنه كان يطارد الكلاب الضالة بالمنطقة دون التعدى عليها لتسببها فى إصابة نجلته (8 سنوات) بسحجات وكدمات متفرقة عقب ملاحقتها لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن التواصل الاجتماعي فيس بوك التعدى على كلب منطقة فيصل محافظة السويس

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