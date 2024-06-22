كشف ملابسات ادعاء طالبة بتعرضها للضرب أثناء أداء الامتحان فى البساتين

كشفت الأجهزة الأمنية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن ادعاء إحدى الطالبات بتعرضها لاعتداءات أثناء أدائها امتحانًا بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وبالفحص تبين قيام الطالبة المشار إليها ووالدتها بتحرير محضر بتاريخ 17 الجارى بقسم شرطة المقطم ضد (طالبة ووالديها و2 طلاب آخرين بذات المدرسة) لتعديهم عليهما بالسب والتهديد بالإيذاء.

كما تبين قيام الطلاب المشكو فى حقهم وأولياء أمورهم بتحرير محضر ضد الشاكية لقيامها بالتشهير بهم وأنكروا تعديهم عليها.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.