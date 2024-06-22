السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشف ملابسات ادعاء طالبة بتعرضها للضرب أثناء أداء الامتحان فى البساتين

الأمن
الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن ادعاء إحدى الطالبات بتعرضها لاعتداءات أثناء أدائها امتحانًا بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وبالفحص تبين قيام الطالبة المشار إليها ووالدتها بتحرير محضر بتاريخ 17 الجارى بقسم شرطة المقطم ضد (طالبة ووالديها و2 طلاب آخرين بذات المدرسة) لتعديهم عليهما بالسب والتهديد بالإيذاء.

 كما تبين قيام الطلاب المشكو فى حقهم وأولياء أمورهم بتحرير محضر ضد الشاكية لقيامها بالتشهير بهم وأنكروا تعديهم عليها.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقطع فيديو التواصل الاجتماعي فيس بوك قسم شرطة البساتين فيديو ضرب طالبة قسم شرطة المقطم

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