مواعيد الصلاة اليوم الأحد 23 يونيو 2024 فى محافظات مصر

الحفاظ على الصلاة في مواقيتها من أفضل العبادات وأعظمها التي يجب الحرص عليها، فالصلاة الركن الثاني من أركان الاسلام وهي عماد الدين كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل - أو أي الأعمال - أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها" قال: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين" قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله".

ننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الأحد 23 يونيو 2024 في محافظات مصر والتي تختلف فيها اوقات الصلاة لعدة دقائق نظرا للاختلافات الجغرافية وتكون هذه المواقيت تقريبية.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:09 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م

موعد أذان العصر: 4:33 م

موعد أذان المغرب: 8:00 م

موعد أذان العشاء: 9:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:09 ص

موعد أذان الظهر: 1:03 م

موعد أذان العصر: 4:41 م

موعد أذان المغرب: 8:08 م

موعد أذان العشاء: 9:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 3:59 ص

موعد أذان الظهر: 12:53 م

موعد أذان العصر: 4:32 م

موعد أذان المغرب: 7:59 م

موعد أذان العشاء: 9:34 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:08 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م

موعد أذان العصر: 4:33 م

موعد أذان المغرب: 8:00 م

موعد أذان العشاء: 9:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:14 ص

موعد أذان الظهر: 12:59 م

موعد أذان العصر: 4:33 م

موعد أذان المغرب: 8:00 م

موعد أذان العشاء: 9:32 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:05 ص

موعد أذان الظهر: 12:56 م

موعد أذان العصر: 4:33 م

موعد أذان المغرب: 8:00 م

موعد أذان العشاء: 9:34 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:21 ص

موعد أذان الظهر: 12:55 م

موعد أذان العصر: 4:22 م

موعد أذان المغرب: 7:50 م

موعد أذان العشاء: 9:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:25 ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م

موعد أذان العصر: 4:10 م

موعد أذان المغرب: 7:39 م

موعد أذان العشاء: 9:05 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 3:54 ص

موعد أذان الظهر: 12:47 م

موعد أذان العصر: 4:25 م

موعد أذان المغرب: 7:52 م

موعد أذان العشاء: 9:28 م