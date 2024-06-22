السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق المرحلة الأولى من الاختبارات الخارجية لناشئى المقاولون العرب

كابتن عبودة
كابتن عبودة

انطلقت اليوم المرحلة الأولى من الاختبارات الخارجية لناشئي النادي في محافظتي المنيا وبني سويف في إطار جهود نادي المقاولون العرب لتطوير قاعدته من اللاعبين الناشئين.

وشهدت اختبارات اليوم في مركز مطاي بالمنيا وملعب الشبان المسلمين ببني سويف إقبالًا كبيرًا من اللاعبين الناشئين، من مواليد 2005 وحتى 2017. وسيتم خلال هذه المرحلة الأولى اختيار العناصر المميزة لتأهيلهم للتصفيات بمقر النادي بمدينة نصر في القاهرة.

وتستمر الاختبارات لليوم الثاني على التوالي، غدًا الأحد 23 يونيو  في محافظة المنيا بمركز مطاي.

أما في بني سويف، فستستكمل الاختبارات يوم الأربعاء 26 يونيو بملعب التربية والتعليم.

ناشئين المقاولون العرب المقاولون العرب المقاولون ملعب الشبان المسلمين ببني سويف جهود نادي المقاولون العرب

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