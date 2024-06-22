انطلاق المرحلة الأولى من الاختبارات الخارجية لناشئى المقاولون العرب

انطلقت اليوم المرحلة الأولى من الاختبارات الخارجية لناشئي النادي في محافظتي المنيا وبني سويف في إطار جهود نادي المقاولون العرب لتطوير قاعدته من اللاعبين الناشئين.

وشهدت اختبارات اليوم في مركز مطاي بالمنيا وملعب الشبان المسلمين ببني سويف إقبالًا كبيرًا من اللاعبين الناشئين، من مواليد 2005 وحتى 2017. وسيتم خلال هذه المرحلة الأولى اختيار العناصر المميزة لتأهيلهم للتصفيات بمقر النادي بمدينة نصر في القاهرة.

وتستمر الاختبارات لليوم الثاني على التوالي، غدًا الأحد 23 يونيو في محافظة المنيا بمركز مطاي.

أما في بني سويف، فستستكمل الاختبارات يوم الأربعاء 26 يونيو بملعب التربية والتعليم.