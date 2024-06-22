كيف نجح قطاع الأعمال العام في جذب الشراكة مع القطاع الخاص؟

قال المهندس إبراهيم المناسترلي عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج- إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج- إن قطاع الأعمال العام في مصر يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القطاع يضم مجموعة متنوعة من الصناعات والشركات التي تلعب دورًا حيويًا في توفير السلع والخدمات، وخلق فرص العمل، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج أن تطوير مصانع قطاع الأعمال العام في مصر يتم من خلال عدة محاور تشمل النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الجودة والإنتاجية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز التنافسية، وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أنه مصانع قطاع الأعمال العام تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري، وتطويرها يساهم في زيادة الإنتاج الصناعي، وبالتالي يرفع من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد المناسترلي أن الشركات والمصانع المتطورة تساهم في خلق قيمة مضافة من خلال تحسين عمليات الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة في الإيرادات والقدرة على التوسع محليًا ودوليًا.

وأوضح المناسترلي أن هناك طفرة في تنمية مصانع قطاع الأعمال العام منذ 30 يونيو عام 2013 في إطار اهتمام الدولة بعودة مصانع وشركات قطاع الأعمال العام إلى مكانتها حيث تشهد هذه الشركات تحقيق طفرة كبيرة في التنمية الصناعية عبر تطوير المصانع والشركات فيها مما يسهم في مضاعفة حجم الايرادات.

وأِشار إلى أن قطاع الأعمال العام أًصبح به فرص مثمرة هامة للشراكة مع القطاع الخاص في اطار مشروعات التطوير الهامة الموجودة في المصانع والشركات والتي تضم نحو 45 فرصة استثمارية هامة مما يؤكد جدية الدولة نحو تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات شركات قطاع الأعمال العام.