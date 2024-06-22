السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رشا كمال تكشف عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "الصحة النفسية لتمكين المرأة العاملة"

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة رشا كمال، مدير الإدارة العامة للوعي الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "الصحة النفسية لتمكين المرأة العاملة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن البرامج الخاصة بالمبادرة دائمًا تكون حول كيفية تمكين المرأة في القضايا المختلفة.

وأضافت أن المرحلة الثانية في 2024 من المبادرة من ضمن أهدافها تعديل مفاهيم وسلوكيات ترويج النظرة الإيجابية من دوافع العقل الباطن.

وأوضحت أن الهدف من البرنامج تنمية مهارات التفكير وتعديل بعض السلوكيات للمرأة العاملة، وهي فكرة عظيمة ونتمنى تطبيقها في جميع القطاعات.

مواد متعلقة

خبير بيئى يُحذِّر من مخاطر التغيرات المناخية عالميًا

لطلاب الثانوية العامة.. أول رد من "التعليم" على معنى "تتلظى"

حزب الله: استهدفنا مبانى يستخدمها جنود إسرائيليون فى مستوطنة المطلة

الاتحاد الأوروبى يدين استهداف الصليب الأحمر فى غزة

"إكسترا نيوز" ترصد آخر تطورات الأوضاع فى رفح الفلسطينية (فيديو)

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": الإخوان ارتكبوا كل أنواع الجرائم فى حق مصر

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": المصريون رفعوا شعار "إنقاذ الوطن" فى 30 يونيو

أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": القضاة والمحامون انتفضوا ضد الإعلان الدستورى الإخوانى

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

النيابة تستدعى زوجة إمام عاشور فى واقعة "مول الشيخ زايد"

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

لاعبو الزمالك يرغبون فى خوض مباراة القمة وعدم الانسحاب (خاص)

لطلاب الثانوية العامة.. أول رد من "التعليم" على معنى "تتلظى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين