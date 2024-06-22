رشا كمال تكشف عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "الصحة النفسية لتمكين المرأة العاملة"

كشفت الدكتورة رشا كمال، مدير الإدارة العامة للوعي الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "الصحة النفسية لتمكين المرأة العاملة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن البرامج الخاصة بالمبادرة دائمًا تكون حول كيفية تمكين المرأة في القضايا المختلفة.

وأضافت أن المرحلة الثانية في 2024 من المبادرة من ضمن أهدافها تعديل مفاهيم وسلوكيات ترويج النظرة الإيجابية من دوافع العقل الباطن.

وأوضحت أن الهدف من البرنامج تنمية مهارات التفكير وتعديل بعض السلوكيات للمرأة العاملة، وهي فكرة عظيمة ونتمنى تطبيقها في جميع القطاعات.