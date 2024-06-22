"رؤية مصر 2030".. مشروعات قومية وخدمية كبرى وضعت كفر الشيخ على خريطة التنمية

شهدت محافظة كفر الشيخ، العديد من الإنجازات فى مختلف المجالات والقطاعات، بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تبشر بمستقبل مشرق لكفر الشيخ، وتؤكد حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

مزرعة بركة غليون ومتحف كفر الشيخ

ولعل أبرز هذه الإنجازات إنشاء مشروع المدينة السمكية الصناعية المتكاملة _ غليون، على مساحة 4 آلاف فدان بالمرحلة الأولى، ومساحة 9 آلاف فدان بالمرحلة الثانية، وإنشاء محطة كهرباء البرلس، بقدرة 4800 ميجاوات، على مساحة 250 فدان، وبتكلفة 2،3 مليار يورو، وتوفير 9 آلاف فرصة عمل، وإنشاء مجمع مصانع الرمال السوداء، ويتكون من مصنعان لإستخلاص المعادن، وموقعين آخرين، موقع تنجيم بجوار بركة غليون، ومصنع الفصل بجوار محطة كهرباء البرلس، ومصنع الفصل الأول بشمال مدينة بلطيم، وإنشاء مركز التنمية الشبابية بمساحة 5 فدان، وبناء وإعادة تأهيل 120 مركز شباب على مستوى المحافظة، وإنشاء متحف كفرالشيخ، بمساحة 6700 متر، على 3 قاعات عرض، وإنشاء 2220 مدرسة جديدة، من بينها مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المدارس الرسمية الدولية واليابانية، فضلًا عن 19 كلية جديدة لجامعة كفرالشيخ، بالإضافة إلي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومدن المحافظة.

إنشاء 37 مستشفى ووحدة صحية

وفى القطاع الصحى، فقد تم إنشاء وتطوير 37 مستشفى ووحدة صحية على مستوى المحافظة منها، المستشفى الجامعى، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام بالجامعة، والمستشفى التعليمي بجامعة كفرالشيخ، وتطوير الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى الحميات ومستشفي الصدر، ومستشفى مركز الأورام بمدينة كفر الشيخ وتطوير مستشفى دسوق العام وتطوير مستشفي العبور للتأمين الصحي، وإنشاء وتشغيل مستشفى بلطيم التخصصى، ومستشفى سيدى غازى المركزى، ومستشفى بلطيم المركزى، ومستشفى برج البرلس المركزى، ومستشفى قلين المركزى، وجارى إنشاء مستشفى مطوبس المركزى، ومستشفى الرياض المركزى، ومستشفى الحامول المركزى، وتطوير مستشفى الجلدية، والمركز الطبى بمدينة كفرالشيخ، وجارى البدء في إنشاء مستشفي كفرالشيخ الجديد بسعة 450، ومستشفي الصحة النفسية وعلاج الإدمان بسعة 600 سرير، ودعم أسطول الإسعاف بالمحافظة ليصل إلي 94 سيارة إسعاف بـ 10 فروع رئيسية و42 فرعية لنقاط الإسعاف، بالإضافة إلى الإنتهاء من إعادة إنشاء وتطوير عدد من الوحدات الصحية بقرى المحافظة.

تطوير الأماكن الأثرية

ومن أهم هذه الإنجازات ‏أيضًا مشروع تطوير قصر الملك فؤاد، والإنتهاء من تطوير وإفتتاح مكتب بريد محطة الملك فؤاد، ضمن خطة الحفاظ على المبانى ذات القيمة التاريخية الكبيرة، حيث أن المكتب كان محطة سكة حديد مخصصة للملك فؤاد منذ عام 1920، وتم تجديد المحطة وإستعادة تراثها وتصميمها المعمارى الفريد، وتطوير ميدان سيدى إبراهيم الدسوقى، وتطوير مسار العائلة المقدسة، وتطوير شواطئ مدينة مصيف بلطيم، بالإضافة إلى مشروعات تطوير العشوائيات والأسواق العشوائية، ومن بينها إنشاء السوق الحضرى المطور بشرق مدينة كفرالشيخ، والسوق الحضرى المطور غرب مدينة كفرالشيخ «تحت الإنشاء والتطوير»، ومشروع تطوير العشوائيات بمدينة دسوق «دحروج -أبو راس»، «مياه - كهرباء - صرف صحى»، وتطوير العشوائيات بـ «ميت علوان»، والإنتهاء من إحلال وتجديد البنية التحتية بالمنطقة، «صرف صحى - مياه شرب - كهرباء غاز طبيعى»، ورصف المنطقة بالكامل بالانترلوك.

تطوير النوادي الترفيهية

وعلى صعيد المشروعات الترفيهية للمواطنين لكافة المستويات،فقد تم التشغيل التجريبى لمشروع نادى وحديقة الخالدين بعد التطوير، وتطوير حديقة صنعاء، ونادى سيتى كلوب، وشيل أوت، والحديقة المركزية «مجانية»، وملعب الحديقة المركزية، ومول كفرالشيخ «تحت الإنشاء »، والمناطق اللوجستية الأولي والثانية بمدينة كفرالشيخ، فضلًا عن دعم معدات النظافة والتدخل السريع علي مستوى المحافظة بسيارات نقل مخلفات القمامة واللوادر متعددة القدرات، والبلدوزر، وسيارات كسح المياه، لتحسين مستوى البيئة والنظافة والتجميل، وتنفيذ مشروعات زراعة الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء وذلك بزراعة 327 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لتحقيق التنمية البيئية والاجتماعية المستدامة.

وفي قطاع المناطق الصناعية بـ «بلطيم - مطوبس»، تم منح رخص التشغيل المؤقتة لتشغيل مصانع مطوبس، حيث بلغ عدد العمال الذين تم تشغيلهم بالمناطق الصناعية «3385 عامل»، وعدد المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية ببلطيم «104 مصنعًا»، والمنطقة الصناعية بمطوبس «58 مصنعًا».

إنشاء شبكة طرق متطورة

وفى مجال البنية التحتية، فقد تم إنشاء شبكة الطرق الدائرية المطورة، من بينها مشروع تطوير وتوسعة دائرى العاصمة القطاع الأوسط" أبوعمر"، وتنفيذ وتشغيل محور سعد زغلول لربط شرق المدينة بغربها وربط التجمعات السكنية الجديدة، وطريق دسوق -كفرالشيخ المزدوج، وطريق الرياض سيدى سالم، ورافد الروس-أبو دنيا، والطريق المستحدث رافد كفرالشيخ - طنطا، وكفرالشيخ- المحلة، وإنجاز 1200 كم إجمالى أطوال رصف الطرق بالمحافظة، هذا بإلإضافة إلى سكن كل المصريين، وهو عبارة عن تجمع 109 برج بإجمالى 10464 شقة سكنية، وتجمع 33 برج بإجمالى 3168 شقة سكنية، وتوفير عدد 14000 شقة سكنية باستيعاب 70000 نسمة، فضلًا عن الإسكان الإجتماعى، ويتمثل فى 3326 وحدة سكنية بتكلفة 678 مليون جنيه، فضلًا عن مشروعات تبطين الترع والمجارى المائية ومشروعات الرى المطور بمدن وقرى المحافظة.

تدريب الموظفين علي الخدمات الرقمية

وفي مجال الخدمات الرقمية والمميكنة وتطوير العمل وتدريب العاملين بمختلف مستوياتهم الوظيفية والقيادية تم إنشاء وتشغيل 15 مركزًا تكنولوجيًا بمدن المحافظة لفصل متلقى الخدمة عن مقدمها من خلال خدمات الشباك الواحد المتعددة، وإنشاء مركز إستدامة للتدريب والتطوير ليكون الذراع التدريبي لمحافظة كفرالشيخ طبقًا لأحدث أنظمة التدريب والتطوير الدولية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومنظومة الكاميرات الذكية والتي تعمل عبر نقاط المشاهدة الرقمية والرصد والتسجيل علي مدار 24 ساعة فائقة الدقة تدعم الرؤية الليلية، وجارى إنشاء مبنى التحول الرقمى، ومركز إبداع مصر الرقمية لأول مرة لأبناء كفرالشيخ.

حياة كريمة

والإنجاز الأكبر والأهم فى تاريخ المحافظة وهو تطوير البنية التحتية بمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تمثلت فى عدة قطاعات كالتالى، قطاع الطرق تم تنفيذ 97 مشروع، وقطاع الكبارى تم تنفيذ 26 مشروع، وقطاع الصرف الصحى تم تنفيذ 43 مشروع، والصحة إنشاء جديدًا 13 مشروع، وقطاع المدارس تم تنفيذ 54 مشروع، وقطاع تبطين الترع تم تنفيذ 15 مشروع، والبريد تم تنفيذ 9 مشاريع، والغاز الطبيعى تم تنفيذ 19 مشروع، وصيانة وحدات صحية بلغت 10 مشاريع، والإسعاف تم تنفيذ 6 مشاريع، والعمارات السكنية تم تنفيذ 18 مشروع، والإتصالات تم تنفيذ 18 مشروع، والكهرباء تم تنفيذ 20 مشروع، والشباب والرياضة تم تنفيذ 17 مشروع، ومياة الشرب تم تنفيذ 22 مشروع ضمن مبادرة «حياة كريمة»، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدن وقرى محافظة كفرالشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ تتوالى الإنجازات فى محافظة كفرالشيخ، من أجل مستقبل مشرق للأجيال القادمة، «يونيو الإنجازات».