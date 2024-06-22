هجوم روسى جديد يدمر منشآت حيوية فى أوكرانيا.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد التفاصيل

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الضربات الروسية التي تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية ما زالت مستمرة وترتفع وتيرتها أيضًا.

وأضاف "مناف" خلال فقرة "جولة المراسلين" والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الداخل الأوكراني شهد سلسلة من الغارات التي تشنها روسيا صوب المباني الأساسية في أوكرانيا.

ونوه، بأنه منذ قليل أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف عن غارات استهدفت مباني هامة، وبالتحديد مركز المدينة، حيث دوت سلسلة انفجارات دمرت عددًا من المباني السكنية.

وأشار، إلى أن عدد المصابين أصبح 18 مصابًا واثنين من القتلى جراء هذا الاستهداف الذي شنته روسيا، مؤكدًا أن القوات الروسية تستغل الفرص الثمينة قبل دخول المساعدات الغربية والتي ستشمل مجموعة من أنظمة الدفاعات الجوية بالإضافة إلى صواريح "باتريوت".