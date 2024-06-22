خبير أمن معلومات يحذر من مخاطر نشر صور الأطفال على السوشيال ميديا

حذر المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات، من مخاطر نشر صور الأطفال على السوشيال ميديا، وناشد بعدم نشرها، منوها أن بعض الشركات تستغل صور الأطفال المنتشرة على السوشيال ميديا لأغراض مختلفة.

ولفت خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي"، إلى أن هناك حالات تهديد وابتزاز إلكتروني للبنات أقل من 20 سنة، من خلال تركيب صورهم في أشكال مخلة، منوها أن المبتز غالبا يستهدف الفتيات من الأقاليم الذين ليس لديهم وعي كاف للتعامل مع تلك الأمور.

وشدد على ضرورة مراقبة الأولاد خلال الألعاب الأون لاين، مشيرا إلى أنه وجد جروبات في بعض موبايلات الأولاد مراسلات يطلب منه تصوير والدته أو أخته.

وأشار إلى موقع عالمي وظيفته الكشف عن انتشار صور شخصية على المواقع من عدمه، وهذا الموقع اسمه Pimeyes يمكن لأي شخص رفع صوره على الموقع، والبحث عن هل رُفعت له صور أم لا، كما يمكنه تقديم بلاغ على جوجل عن الصور وحذفها من مكانها.

وطمأن الفتيات، بأن المبتز لا يمكنه نشر صور خليعة على السوشيال بابليك، كما وجه رسالة للمبتز أن الأمن أصبح لديه تقنيات تمكنه من الوصول للمبتز في أي مكان.