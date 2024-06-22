السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رغم سعرها الباهظ.. تذاكر حفل عمرو دياب بالساحل الشمالى توشك على النفاد

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم خلال الفترة المقبلة وتحديدًا يوم ٢٩ من شهر يونيو الجاري في الساحل الشمالي ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

ورغم ارتفاع أسعار تذاكر حفل عمرو دياب الأول في صيف 2024 بمصر، إلا أن التذاكر أوشكت على النفاد ليحمل الحفل شعار "كامل العدد" كما هو معتاد لجميع حفلات الهضبة بمصر وخارجها.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي 2024

وانقسمت أسعار تذاكر الحفل لعدة فئات، تأتي الفئة الأولى ٥٥٠٠ والثانية ٤٠٠٠، أما أسعار الصالات فتنقسم لـ١٠٠ و٢٠٠ ألف جنيه، ويقدم الهضبة خلال الحفل العديد من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

 

حفل عمرو دياب ببيروت ودبي

يُذكر أن عمرو دياب أحيا السبت الماضي، حفلًا في بيروت وسط حضور جماهيري تجاوز 22 ألف شخص، وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ"، وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من قِبل الجمهور.

كما أحيا الهضبة حفلًا آخر خلال أيام عيد الأضحى بدبي بالإمارات العربية المتحدة ورفع الحفل شعار كامل العدد، والذي أقيم داخل أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في آخر حفلات الهضبة هناك.

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