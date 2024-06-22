السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة الشيوخ": 30 يونيو قضت على الإرهاب والفساد.. وأرست قواعد الجمهورية الجديدة

جريدة الدستور

قال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو ستبقى الثورة الشعبية الأولى في تاريخ مصر والانتفاضة الحقيقية لدحر وإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية وبدء صفحة جديدة في تاريخ الوطن.

وأضاف د.خضير فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن 30 يونيو قضت على الإرهاب ورسخت الأمن والاستقرار وتصدت للفساد وانطلقت بالبلد نحو الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن ثورة 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ مصر وآثارها الإيجابية تمتد لليوم ولعشرات السنين المقبلة.

ولفت إلى أن وجود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي بعد 30 يونيو كان بداية الخير كله للوطن، فقد حمى السيسي الوطن من الانقسام وحافظ على وحدته واسترد مكانته، وانطلق للجمهورية الجديدة بمشاريع واعدة. فثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول فارقة، في تاريخ مصر الحديث بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وواصل د. خضير، أن مصر أصبحت اليوم أكثر استقرارًا وقوة، وقادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل مشرق لأبنائها. كما أن 30 يونيو وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها الاهتمام ببناء الإنسان المصري على جميع المستويات.

واختتم أن ثورة 30 يونيو ستظل تدرس كانطلاقة شعبية كبرى في تاريخ مصر لإنهاء حكم الإخوان والتيار الديني المتطرف والعودة بمصر للوسطية والاعتدال والبناء الحضاري والتنويري.
 

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رئيس حزب الاتحاد: ثورة 30 يونيو تاريخ مضىء فى الحياة المصرية

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العربى الناصرى: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من الإرهاب

الدكتور حسين خضير لجنة الصحة مجلس الشيوخ 30 يونيو ثورة 30 يونيو مصر

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