موكا وجابريل شيكودي يقودان هجوم الجونة أمام إنبي في دوري نايل

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للجونة تشكيل فريقه لمباراة انبي التي ستنطلق في السابعة مساء اليوم بملعب بتروسبورت في افتتاح الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى.. صبحي سليمان

خط الدفاع.. أحمد محمود – أحمد شوشة – كمال أبوالفتوح – صبري رحيل

خط الوسط.. عبدالفتاح تعلب – رضا صلاح – محمد الدغيمي – عبدالله هاشم عبادي

خط الهجوم.. أيمن سعد موكا – جابريل شيكودي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود وأليوجاتا ونور السيد ومازن ياسر وحسام إيفونا وإيمانويل لاكي وسيف شيكا وأرنود وأشرف مجدي.

ويتواجد فريق إنبي بقيادة سيد ياسين في المركز السابع في جدول دوري نايل برصيد 37 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الثاني والعشرين وحقق إنبي عشرة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر 8 مباريات وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا.

وحصل إنبي على 8 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والتعادل مع المصري والإسماعيلي والهزيمة أمام مودرن فيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 40 والاقتراب من المربع الذهبي.

يتواجد يحتل الجونة بقيادة علاء عبدالعال في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من سبعة انتصارات وعشرة تعادلات وتسع هزائم وسجل 27 هدفا واهتزت شباكه 36 مرة.

ولم يحقق الجونة الفوز في المباريات السبع الأخيرة وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش والبنك الأهلي والهزيمة أمام الأهلي وفاركو وبيراميدز ومودرن فيوتشر ويسعى للعودة للانتصارات أو الحصول على نقطة التعادل للبقاء بعيدا عن صراع الهبوط.

يدير المباراة السيد شعبان ويساعده يوسف البساطي وكريم السعيد ومعهم حسني سلطان كحكم رابع، ومصطفى عثمان حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.