السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة.. أول رد من "التعليم" على معنى "تتلظى"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن كلمة "تتلظى" التي أثارت جدلًا في امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم السبت، لم ترد في نصٍ قرآنيِّ، ولكنها جاءت في نصٍ مقروءٍ متعلق بفهم القطعة، واستخراج المعنى الخاص بالكلمة من سياق الجملة، مشيرًا إلى أن الفقرة التي ذُكِرَت فيها الكلمة تعني الفرق بين الغنيِّ والفقير، ومعنى الجملة جاء في الاختيارات.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن 720 ألف طالب أدَّوا امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة أمام 1936 لجنة على مستوى الجمهورية، وكانت هناك إجراءات مُكثَّفة ومتابعة مستمرة منذ بداية اليوم لكل الإجراءات المتعلقة بدخول اللجان والتفتيش وانتظامها ووصول ورقة الأسئلة لمقار اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضح المتحدث باسم "التربية والتعليم"، أنه على مدار الفترة الزمنية للامتحانات تم إصدار عدد من البيانات المختلفة والمتعلقة بالتحديث المستمر لكل ما يطرأ على توقيت الامتحان، سواء فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بضبط حالات الغش العادية أو الإلكترونية في الامتحان.

ولفت شادى زلطة، إلى أن الإجراء الخاص بتقديم المراجعة النهائية للطلاب سواء فيما يتعلق بالمرحلة الإعدادية أو الثانوية العامة تتم بـ3 مقار لكل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية، حيث يتم تقديم هذه الخدمة مجانًا للطلاب دون حجزٍ مُسبَق؛ لتوفير كل سبُل التحصيل الدراسيِّ للطلاب.

اكسترا نيوز الثانوية العامة شادي زلطة تتلظى اللغة العربية

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