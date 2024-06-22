"العودة للوطن لها فرحة".. منى عبدالغنى: كنت عاوزة أسجد على أرض مصر بعد رحلة الحج

قالت الإعلامية منى عبدالغني، إنها لم تمر بشعور اكتئاب ما بعد الإجازة الذي يصيب البعض، خاصة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وعلى العكس من ذلك، انتابتها فرحة شديدة عند العودة من رحلة الحج إلى أرض الوطن.

وقالت خلال تقديم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي": "وأنا راجعة في الطائرة كنت عاوزة أسجد على أرض مصر بلد الأمن والأمان، صحيح كنا في حتة جميلة وأجمل مكان في الكون، لكن العودة للوطن لها فرحة".

وأردفت: "إذا قضينا الإجازة في استرخاء، لو عاملة ميدتيشان على البحر وصحبة جميلة ليس فيها نم ولا تقطيع في أعراض الناس، ترجعي مبسوطة بشحنة إيمانية حلوة، اللي بسطوا الناس وعملوا إطعام، رجعوا من الإجازة سعداء، لكني أشفق على الأمهات التي تقضي الإجازة في تحضير عزائم، لن تشعر بالإجازة، يبقى طول الوقت عندك عزائم تجعلك تتمنى إجازة من الإجازة".

من ناحيتها، قالت المذيعة مها الصغير، إن سبب اكتئاب ما بعد الإجازة هو الانسحاب المفاجئ لهرمون الأدرينالين.