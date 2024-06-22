يقودها سموتريتش.. خطط إسرائيلية للسيطرة الدائمة على الضفة الغربية المحتلة

كشفت صحيفة" نيويورك تايمز" الأمريكية، عن خطط سريّة يقودها الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، وضمها رسميًا دون رجعة.

واستعرضت الصحيفة في تقرير لها، تسجيلًا لخطاب ألقاه سموتريتش، والذي تحدث فيه عن جهود السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وفقا لتقرير لقناة "القاهرة الإخبارية".

وألقى سموتريتش الخطاب في مناسبة خاصة بالتاسع من يونيو الحالي، مؤكدًا ضرورة وضع هدف "منع الضفة الغربية المحتلة أن تصبح جزءًا من دولة فلسطينية".

وقال الوزير المتطرف لمستوطنين: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية.. مثل هذه التغييرات تغيّر الحمض النووي للنظام".