النيابة تستدعى زوجة إمام عاشور فى واقعة "مول الشيخ زايد"

تواصل النيابة العامة، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة الشيخ زايد، تحقيقاتها في اتهام فرد أمن بمول شهير إمام عاشور لاعب نادي الأهلي بالتعدي عليه بالضرب والسب.

وقررت النيابة استدعاء ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لسماع أقوالها حول واقعة تعرضها للمعاكسة داخل المول، وتعدي زوجها على مشرف الأمن بسبب تلك الواقعة.

وفرغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط السينما للتأكد من تعرض زوجة إمام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما، وفقا لما ذكره اللاعب لأفراد الأمن.

وتبين من مراجعة الكاميرات أن زوجة إمام عاشور دخلت إلى السينما في العرض من ٣ إلى ٥ فجرا وأثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد.

وحول تعرضها للمعاكسة أو التحرش داخل القاعة، قال أفراد الأمن إنها لم تبلغ أيا من أفراد الأمن سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة، وغادرت المول عقب انتهاء الفيلم حتى عاد إمام عاشور في السابعة صباحا وتشاجر مع أفراد الأمن.

واستمعت النيابة لأقوال عبدالله، مشرف الأمن المجني عليه، الذي قال إنه أثناء وقوفه في مكان عمله في الساعة السابعة صباحا فوجئ باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتان نزل منهما من حوالي 10 إلى 15 شخصا واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن، خاصة أن المول لا يعمل في ذلك الوقت، فلم يجبه واستمر في الدخول إلى الجراج ويتبعه أفراد الأمن.

وأضاف مشرف الأمن المجني عليه أمام أحمد سامي وكيل أول نيابة الشيخ زايد أنه كان يحاول فهم سبب دخول إمام عاشور بهذا الشكل، قائلا: "فيه إيه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي" ليفاجئه إمام بوابل من السباب والألفاظ البذيئة قائلا: "مراتي اتعاكست وأنتوا...."

وقال المجني عليه إنه عندما دخل إلى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فأسقطه إمام على الأرض، ففقد الوعي ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب إذا كان هو أم شاركه آخرون ممن يرافقونه.

واتهم مشرف الأمن إمام عاشور لاعب نادي الأهلي بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من إصابات.