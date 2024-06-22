سعر الدولار اليوم السبت 22-6-2024 خلال التعاملات المسائية

ارتفع السؤال عن سعر الدولار اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، على محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية، وننشر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت في عدد من البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر

شهد سعر الدولار اليوم السبت 22 يونيو 2024 استقرارًا في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار السبت في البنوك المصرية

ونتيجة لما سبق ذكره نستعرض آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.63 للبيع و47.77 للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 شهد استقرارًا في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية، مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

شهد سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في البنك الأهلي استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الدولار نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع

سعر اليورو 51.14 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع.