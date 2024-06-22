السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الأوروبي يدين استهداف الصليب الأحمر في غزة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، القصف الذي دمَّر مكتب الصليب الأحمر في قطاع غزة، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأٍ عاجل قبل قليل.

وشدد بوريل على ضرورة أن يكون الصليب الأحمر بغزة قادرًا على القيام بواجباته بأمان بما في ذلك مساعدة الضحايا.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قالت إن مكتبها في غزة الذي يأوي مئات النازحين الفلسطينيين أصابته أضرار ناجمة عن القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيطه، محذرة من أن إطلاق النار بالقرب من مقرها بالقطاع يعرض حياة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر.

بوريل الاتحاد الأوروبي الصليب الأحمر غزة اكسترا نيوز النازحين الفلسطينيين القصف

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