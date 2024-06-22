خبير بيئى يُحذِّر من مخاطر التغيرات المناخية عالميًا

كشف الدكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية والبيئة، عن مخاطر التغيرات المناخية وانعكاساتها على دول العالم في الآونة الأخيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "التطور في الصناعات التدميرية والتخريبية للبيئة أدى لكوارث كبيرة".

وأضاف أن الكوارث الطبيعية زادت حدتها مؤخرًا، موضحًا أن التدمير الاقتصادي والبنية التحتية يفوق توصيات مؤتمرات المناخ السابقة، وبالتالي ما يحدث الآن سيستمر وسيكون له أثر مدمر.

وأشار إلى أن ذلك نتيجة لزيادة الانبعاثات الكربونية وانبعاثات غاز الميثان، موضحًا أن ارتفاعات درجات الحرارة نتيجة لعددٍ من الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي.