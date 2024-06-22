السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رمضان عبدالمعز: رحمة الله تنجى الإنسان وتحقق المعجزات

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الرحمة أكثر صفة جاءت في القرآن الكريم وفيها الخير كله ومن معه رحمة الله نال بها الخير كله.
 

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرضوان هو الرضا بالكثير الدائم الثابت، فحروف "وان" عندما تدخل على الكلمة تفيد الثبوت والدوام والكثرة بدليل قوله تعالى "وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون"، فالحيوان أي الكثير والدائم والثابت.


كل الخيرات مربوطة برحمة الله

وتابع أن كل الخيرات مربوطة برحمة الله، وأن الإنسان ينجو من الابتلاء برحمة الله حتى أن النبي عليه السلام كان إذا أصابه كرب يستغيث برحمة الله بقوله "يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله"، فرحمة الله هي التي تنجي الإنسان وتحقق المعجزات. 
 

رمضان عبدالمعز الرحمة رحمة الله الإنسان المعجزات الخير

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