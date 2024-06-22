امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024.. تعرف على إجابات النحو

بعد انتهاء امتحان العربي للثانوية العامة 2024، ارتفع البحث على محركات جوجل عن إجابة اللغة العربية للثانوية العامة 2024.. من قبل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم للاطمئنان على أبنائهم.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 إجابات النحو

ننشر إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وخاصة إجابات النحو والتي جاءت كالآتي:

1.الممنوع من الصرف المجرور بالفتحة (مساع)

2. المصدر الميمي (معاش)

3. عند وضع لا النافية للجنس (لا مهملين أبناءهم مفلحون)

4. المفضل في الجملة (ألا يتوصل)

5. الاختصاص (إلينا معشر الكرام يأوي كل مستحير )

6. المخصوص بالمدح (التضحية)

7. إعراب حذر (مفعول لأجله)

8. المحل الإعرابي للجملة (رفع نعت )

9. الفعل اللازم (يمُت )

10. سبب رفع ذوو (خبر)

11. فعل معرب بعلامة فرعية (يسم)

12. إعراب كلمة عزة ( مفعول به)

13. خبر الناسخ (بالذي – مفرد)

14. فعل يجوز توكيده (تحمد)

15. التركيب الصحيح نحويًا ( إن لأولى الفضل ثناءهم)

16. المفعول معه ( تتسع آفاق العقل وقراءة الكتب)

توزيع درجات امتحان العربي 2024

يبلغ مجموع مادة اللغة العربية 80 درجة يتم توزيعها كالتالي:-

- عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة، و52 سؤالا موضوعيا.

- 22 درجة للنَّحو.

- 17 درجة القراءة.

- 12 درجة للنص الشعري.

- 12 درجة للنص النثري.

- 8 درجات للتعبير.

- 5 درجات للأدب.

- 4 درجات للقصة.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحان مادة اللغة العربية، اليوم وتباينت آراء بعض الطلاب حول صعوبة الأسئلة في الامتحان، فيما أكد آخرون أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة.

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