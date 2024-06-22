"شتمني وضربني".. ماذا قال ضحية إمام عاشور في محضر الشرطة؟

تضمن محضر الشرطة المحرر من مشرف أمن بمول أركان فى الشيخ زايد مفاجآت في اتهامه امام عاشور لاعب النادي الأهلي، حيث قال المجني عليه في نص اتهامه: "شتمني وزقني وقعني وضربني".

وطلب مشرف الأمن المجني عليه في محضر الشرطة الذي حصلت “الدستور” على صورة منه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إمام عاشور لاعب الأهلي ومرافقيه الذين اقتحموا بوابة المول مقر عمله ثم تعدى اللاعب عليه بالضرب ودفعه ليسقط على الأرض ويفقده الوعي ويصيبه بكدمة في القدم.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عبد الله مصطفى مشرف الأمن المجني عليه الذي قال إنه أثناء توقفه في مكان عمله أمس الأول الساعة السابعة صباحا فوجئ باللاعب امام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما من حوالي ١٠ لـ ١٥ شخصا واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن، خاصة أن المول لا يعمل في ذلك الوقت فلم يجبه واستمر في الدخول إلى الجراج ويتبعه أفراد الأمن.

وأضاف مشرف الأمن المجني عليه أمام وكيل أول نيابة الشيخ زايد، أنه كان يحاول فهم سبب دخول إمام عاشور بهذا الشكل قائلا: "فيه ايه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي" ليفاجئه إمام عاشور بوابل من السباب والألفاظ البذيئة قائلا: "مراتي اتعاكست وانتوا...."

وقال مشرف الأمن المجني عليه إنه عندما دخل إلى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فأسقطه إمام عاشور على الأرض ففقد الوعي ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب إذا كان هو أم شاركه آخرين ممن يرافقوه.

واتهم مشرف الأمن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالضرب والسب، وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من إصابات حيث أصيب بكدمة في القدم.

وكانت قد وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.

وشرحت التحريات، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كان متواجدا داخل المول لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكسة زوجته فقام بالاشتباك معه ونشبت بينهم مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن الإداري بالمول التجاري الشهير في الشيخ زايد.

IMG_٢٠٢٤٠٦٢٢_١٧٢٠٥٥